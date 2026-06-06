La lenta infusión del arte

Resulta gratificante, por no decir liberador, que alguien situado en una posición de mayor reconocimiento intelectual y social que uno formule, sobre un asunto determinado, una afirmación cuya tesis compartes prácticamente al cien por cien. Cuando eso sucede, uno siente legitimado su pensamiento y, en consecuencia, deja de sentirse solo en el mundo y ante el mundo.

Hace ya demasiado tiempo que vengo señalando en este espacio la incapacidad de nuestros políticos para articular un argumentario honesto y clarividente. Pero, claro, lo que yo diga o deje de decir importa poco, porque no ocupo un lugar privilegiado en el ámbito social y político, y lo que pienso o expreso aquí trasciende más bien poco, por no decir nada.

Así, cuando en nuestra charla Philippe Claudel, reconocido escritor francés, presidente de la Academia Goncourt y cineasta galardonado con un César y un BAFTA, me dijo que el discurso político actual es simplista, vi el cielo abrirse ante mí. De pronto, me invadió una sensación de amparo revelador. Sentí un gran alivio. Alguien con notoriedad, y en cierto modo con poder, decía lo que yo pensaba; lo que llevo demasiados años pensando.

Claudel fue más allá. Recordó que una novela, por sí sola, puede alcanzar a una lectora o a un lector e iluminarlo. Sin embargo, añadió algo aún más relevante: las obras, unidas entre sí, alimentan a las comunidades y producen una infusión lenta, capaz de transformar a las personas.

Ahí reside la diferencia fundamental. Mientras la política contemporánea vive obsesionada con la inmediatez, el arte trabaja en silencio. El político busca el titular de mañana; el creador, si es honesto, intenta comprender el mundo. Uno persigue el impacto instantáneo. El otro acepta que los cambios verdaderos requieren paciencia.

Por eso me resultó esclarecedora otra de sus afirmaciones: el pensamiento artístico precede al pensamiento político. Tiene sentido. Antes de legislar una sociedad, alguien ha debido imaginarla. Antes de defender una causa, alguien la ha narrado. Antes de reclamar justicia, alguien ha puesto palabras al dolor.

Quizá por eso desconfío cada vez más de quienes reducen la complejidad humana a consignas. No porque la política sea inútil, sino porque, sin reflexión previa, acaba convertida en ruido. Y el ruido, por definición, impide escuchar.

Tal vez el problema no sea únicamente la pobreza del discurso político. Tal vez sea que hemos dejado de conceder valor a los espacios donde nacen las preguntas. El arte no ofrece soluciones inmediatas. Ofrece algo más necesario: la posibilidad de seguir pensando.