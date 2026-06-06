Opinión | LA RÚBRICA
Pressupostos ‘fake’
Pérez-Llorca ho tenia difícil per a no decebre. Era complicat esborrar-se l’estigma d’haver rebut de manera nepotista el càrrec de Mazón. Ser el dofí de la incompetència més absoluta és una taca difícil de llevar-se de damunt. I no se l’ha llevada.
Pérez-Llorca va voler passar per un home moderat, cercador de consensos. Però el pols que ha llançat contra el professorat, així com els seus atacs i acusacions als docents, l’han revelat com un dèspota sense capacitat de diàleg. Ni amb la pública, ni amb la concertada, ni amb els taxistes, ni amb l’oposició...
També va intentar presentar-se com un polític que mirava cap al futur (ja que el passat amb Mazón era massa vergonyós), fent veure que estava per damunt del frontisme. Però ha acabat agenollat davant dels ultres, comprant la «prioritat nacional» i tot allò que faça falta per mantindre la cadira.
En definitiva, un frau. Perquè també era falsa la careta d’alcalde preocupat pels pobles, com demostren els actuals pressupostos: un autèntic fake electoral que no es farà realitat. Uns comptes que repeteixen les xifres dels pressupostos de 2025 perquè no s’ha fet res; que deixen les grans inversions per a 2027 perquè saben que no hi arribaran; i que obliden els problemes de Castelló, tal com Pérez-Llorca va oblidar les nostres comarques en el seu discurs d’investidura.
Tampoc es podia esperar molt més amb el conseller d’Hisenda que va triar: José Antonio Rovira, qui, com a responsable d’Educació, va deixar els interins sense cobrar i va abandonar docents i alumnat durant la dana. Des d’Hisenda, deixa Castelló sense inversions reals.
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
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