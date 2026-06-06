Tirón turístico de las citas musicales

En Peñíscola la apuesta por los festivales musicales no es nueva. Contamos con propuestas diversas y consolidadas, como el Festival de Música Antigua y Barroca, que supera las tres décadas de historia con la excepcional circunstancia de colaboración ininterrumpida y exitosa de tres administraciones, autonómica, provincial y local.

Otros ejemplos son el Festival de Jazz o el Ciclo de conciertos de Música Clásica, propuestas más jóvenes pero igualmente interesantes y complementarias, que proponen a quienes nos visitan opciones de ocio vinculado a la música de calidad.

A ellos se suman el Peñíscola Remember Festival, que cumple esta semana su quinta edición y suma propuestas antes del inicio del verano. También contamos con el Street Jazz que llena las calles de música jazz y swing a finales de la estación más cálida. Y en breve disfrutaremos del Romantic Fest, impulsado por el IVC y que promete emocionar con su primera edición.

Así, música clásica, electrónica, mestiza, fusión, pop, rock e incluso flamenco, llegan a nuestra programación año tras año de la mano de eventos en los que colaboramos las administraciones públicas, respaldando la música como elemento dinamizador y atractor de visitantes.

Peñíscola acoge festivales de pequeño formato, con la mirada puesta desde la infancia hasta en los más mayores, que encuentran en la variedad de propuestas una opción que se ajusta a sus gustos. En nuestra programación caben todas y todos.

En nuestra provincia, los festivales no solo son un atractivo turístico indiscutible, sino que son una oportunidad excepcional de demostrar la capacidad de organizar grandes eventos y en Peñíscola contamos con múltiples ejemplos de grandes eventos también deportivos, rodajes y convenciones que nos han puesto a prueba, con éxito.

Apostar por ello es apostar, además, por una de nuestras señas de identidad.

La música nos acompaña en cada celebración, si no como elemento principal, sí como hilo conductor indispensable que aúna emociones durante todos los días en los que tenemos algo que festejar.

En la música tradicional mucho tienen que decir nuestras bandas de música, a quienes debemos agradecer la banda sonora de todos los momentos que compartimos en comunidad, por ello es tan importante tenerlas en nuestros calendarios anuales de programación musical, con la excepcionalidad de que en Peñíscola contamos con una Orquesta Sinfónica que nos llena de orgullo. El broche de oro perfecto siempre para nuestro Festival de Música Clásica. Que no nos falte la música.

Alcalde de Peñíscola