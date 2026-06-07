El Corpus Christi llama a vivir la caridad

El Corpus Christi es una de las fiestas más hermosas y significativas de nuestra fe cristiana católica. En medio de las preocupaciones cotidianas, el Corpus nos invita a volver la mirada hacia el corazón de la vida cristiana y de la Iglesia: Jesucristo, presente real, verdadera y permanentemente en la Eucaristía.

Nuestras calles se engalanan para la procesión con la custodia. Es una expresión de la fe y de la piedad popular que ha acompañado durante siglos la vida de la Iglesia. El Corpus, sin embargo, nos invita a ir más allá de la belleza de los signos externos para descubrir su significado profundo. La procesión no es solo una proclamación pública de nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía; es, ante todo, una llamada a dejarnos transformar por Aquel a quien acompañamos.

En el pan eucarístico reconocemos el misterio de un Dios que ha querido quedarse con nosotros. Cristo no es un recuerdo del pasado. Él está vivo y presente en la Eucaristía, como manantial permanente del amor a Dios y a los hermanos. Cristo se nos da una y otra vez para unirnos a él y cambiar nuestro corazón, para sostener nuestra esperanza y enseñarnos el camino del amor verdadero.La Eucaristíallamaa vivir de otro modo.

En un mundo marcado por el individualismo y la indiferencia, el Corpus de este año nos llama a elegir amar y elegir comunidad. En efecto; en cada misa se actualiza el amor de Cristo que se entrega sin reservas por todos. En la comunión, el Señor se nos da a sí mismo (es su cuerpo) para que podamos y aprendamos a amar como él ama: con generosidad, misericordia y cercanía. Elegir amar significa abrir el corazón al hermano, especialmente al que sufre, al que está solo, al que ha sido olvidado o descartado; significa construir puentes donde se levantan muros, ofrecer perdón donde existe resentimiento y sembrar esperanza donde reina el desaliento.La Eucaristía nos recuerda que el amor auténtico pide una decisión diaria. Cada vez que nos acercamos al altar, Cristo nos pide elegir amar.

Un solo cuerpo

Además, el pan eucarístico es uno y hace de los que lo comulgan un solo cuerpo. Nadie puede vivir la fe en solitario. Hemos sido llamados a formar un solo cuerpo, a caminar juntos, a formar comunidad, a sostenernos mutuamente y a reconocer que cada persona tiene un lugar insustituible en la familia de Dios.Toda comunidad cristiana está llamada a ser signo de comunión y de fraternidad en medio de una sociedad fragmentada. Elegir comunidad implica superar el individualismo para comprometerse con el bien común y asumir nuestra responsabilidad en la construcción de una Iglesia viva y misionera, que anuncie a Cristo mediante obras concretas de caridad y servicio.

Obispo de Segorbe-Castellón