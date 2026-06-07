Queridos lectores, si aún no se han pasado por el Aeroclub de Castellón, si este fin de semana todavía no se han tomado una cervecita bien fría en el Solé, chiringuito de playa por antonomasia, en el Gurugú, todavía están a tiempo. Se ha habilitado mucho espacio de aparcamiento, aunque siempre es insuficiente, claro está, pero el caso es que no es imposible aparcar. Difícil, sí. Imposible, no. Y si madrugan y acuden temprano, es fácil.

Las cometas, los globos, la buena música y el mejor rollito han invadido la playa de Castellón, situándola, una vez más, en el top ten del candemor turístico patrio. El Festival del Viento es algo extraordinario. Personalmente me rechiflan los globos gigantescos, a los que se puede subir, de forma gratuita, si uno se ha apuntado antes. Las cometas son muy bonitas, pero lo de los globos es flipante.

La playa del Gurugú, donde estuvo el conocido Ortega Playa, es una de las mejores de España. Por la calidad de su arena y agua, por sus servicios añadidos, por el nuevo paseo marítimo y, desde hace unos pocos años, por este festival. Los chiringuitos de playa siempre han colaborado a este respecto. Desde el mítico Sabor hasta los actuales establecimientos, preparados para servir a sus clientes las mejores viandas, estos locales estivales han formado parte imborrable de nuestros veranos.

Castellón de la plana ha situado su costa a la cabeza del litoral mediterráneo, no sin esfuerzo, creyendo en su proyección, en sus posibilidades y en las bondades del turismo. Atrás, muy atrás, quedó aquel Castellón que vivía de espaldas al mar.

Insisto, queridos lectores, si aún no se han pasado por el aeroclub, háganlo hoy. Aún están a tiempo.

Escritor