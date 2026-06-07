Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
El fons artístic de l’UJI: patrimoni, cultura i servei públic
En les darreres dècades, les universitats han ampliat el seu paper tradicional vinculat a la docència i la investigació per a assumir una funció més activa en el desenvolupament social, cultural i territorial. Aquesta evolució s’ha conceptualitzat a través de la idea de la tercera missió universitària, que posa l’accent en la transferència de coneixement i en la relació entre universitat i societat.
En aquest context, la dimensió cultural de la universitat adquireix una importància especial: les universitats també actuen com a institucions culturals dinàmiques amb capacitat per a generar coneixement compartit i comunitat. La cultura esdevé així un espai de reflexió crítica i desenvolupament territorial, tal com reconeix la mateixa LOSU quan defineix les universitats com a agents de creació i reflexió cultural, de protecció, conservació i difusió del patrimoni històric i cultural del qual són dipositàries.
És des d’aquesta funció cultural i social que cal entendre el paper del patrimoni artístic.
Amb aquesta visió, la gestió del fons artístic de l’UJI s’ha de concebre com una eina estratègica de servei públic. El patrimoni artístic universitari no hauria de ser només una col·lecció destinada a la conservació, sinó que ha d’esdevenir un recurs viu capaç de generar experiències culturals i vincles entre la universitat i el territori.
El fons artístic, construït gràcies a la implicació sostinguda dels diferents equips de govern de la Universitat i del SASC des de la creació de l’UJI, s’inscriu en el marc del model cultural propi de la Universitat Jaume I, articulat sota la marca UJI-encultura. La Universitat concep la cultura com un mecanisme de participació i desenvolupament social. El model no concep els destinataris de l’activitat cultural com a persones passives, sinó que vol implicar-les en el mateix procés cultural, seguint les línies bàsiques de l’extensió universitària. En aquest sentit, el fons artístic pot entendre’s com una de les expressions més tangibles d’aquesta voluntat: un patrimoni que no s’exhibeix, sinó que interpel·la; que no s’arxiva, sinó que participa.
Orientacions
Aquesta concepció del fons artístic com un patrimoni actiu i participatiu s’alinea amb les principals orientacions internacionals en matèria de gestió cultural i patrimonial, representades tant per les definicions contemporànies de patrimoni i museu impulsades pel Consell Internacional de Museus (ICOM) com pels principis de la Convenció de Faro del Consell d’Europa, a la qual s’ha adherit recentment la Universitat. Ambdues perspectives entenen el patrimoni com un recurs compartit al servei de la societat, orientat a la participació ciutadana, la cohesió social i la construcció de comunitat. En aquest marc, el fons artístic pot assumir una funció de mediació cultural i social, articulant-se com una plataforma oberta a la ciutadania i integrada en la vida del campus. És en aquest marc de patrimoni compartit, participació ciutadana i accés obert al coneixement que s’inscriu la presentació de la publicació i del catàleg digital del fons artístic de la Universitat Jaume I.
La iniciativa no respon únicament a una necessitat tècnica d’inventari i catalogació, sinó també a una voluntat de transparència, democratització cultural i obertura institucional. El portal digital converteix el patrimoni universitari en una eina viva de consulta i interacció que apropa les col·leccions a la comunitat universitària i a la ciutadania, facilita una experiència cultural híbrida (digital i presencial) i transforma les obres en agents actius de diàleg amb la societat. Concebuda com una plataforma en constant actualització, reforça una visió dinàmica del patrimoni universitari, entès com un ecosistema cultural obert i en creixement.
Estratègies
En definitiva, la gestió del fons artístic ha d’anar més enllà de la conservació física de les obres per a incorporar estratègies de contextualització, accessibilitat i participació. Això implica generar itineraris interpretatius, activitats de mediació cultural, projectes educatius i formes d’interacció entre patrimoni, comunitat universitària i ciutadania. El patrimoni artístic universitari deixa de ser únicament un llegat a preservar per a convertir-se en un recurs actiu al servei de la comunitat. Aquesta és, en definitiva, la manera com el patrimoni universitari contribueix a reforçar la funció pública de la universitat i la seua vinculació amb la societat.
Coordinador del Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin rastro del menor hundido en la playa de Almassora tras la segunda jornada de búsqueda
- El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- Desaparece un hombre en la playa de Almassora mientras se bañaba
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Patricia Campos, exmilitar castellonense, detenida por presuntos malos tratos a sus hijos: “Son falsos. Nos han hecho un daño terrible”
- Rubi habla de adulteración por las bajas del Castellón: «No voy a decir lo contrario ahora, es evidente»
- Un pueblo del interior de Castellón suma un nuevo supermercado y crea 12 puestos de trabajo