No es fútbol, es necesidad de pertenencia

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Durante un mes entero, 48 selecciones competirán en el evento más grande del año. Sin embargo, más allá de los goles, este acontecimiento representa uno de los mayores experimentos psicológicos del planeta. Pocas cosas consiguen activar con tanta fuerza nuestro sentido de pertenencia y esa necesidad profundamente humana de formar parte de una tribu.Cada cuatro años, esta inclinación se manifiesta de forma inigualable cuando millones de personas, de diferentes culturas e idiomas, enfocan su atención hacia una misma dirección, unificando sus emociones instantáneamente. Este curioso comportamiento colectivo se explica a través de la Teoría de la Identidad Social.

Esta corriente psicológica señala que una parte muy significativa de nuestro autoconcepto y autoestima proviene directamente de los grupos a los que pertenecemos de manera activa. De este modo, el Mundial ofrece la plataforma idónea para reafirmar dicha identidad compartida. Por eso, una victoria o una derrota no se procesan de forma individual, sino como un poderoso eco colectivo capaz de conmover a sociedades enteras.

En definitiva, lo que ocurre en el campo de fútbol trasciende por completo el ámbito estrictamente deportivo.Cuando el grupo con el que nos identificamos triunfa, nuestro sistema de recompensa responde liberando dopamina, lo que eleva el orgullo social y la autoestima colectiva. Nuestro cerebro interpreta que ese logro ajeno también nos pertenece, no porque el resultado cambie objetivamente nuestra realidad, sino porque modifica temporalmente cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos. Así, al gritar un gol al unísono o abrazarnos con desconocidos, no estamos viendo únicamente deporte, vemos una especie entera buscando sentirse parte de algo.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)