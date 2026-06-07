Límites de la superioridad rusa

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania la guerra se ha convertido en un conflicto de desgaste en el que ninguno de los contendientes logra imponerse de forma decisiva. Rusia conserva importantes ventajas estructurales que, sin embargo, no se han traducido en los resultados esperados. Al mismo tiempo, la capacidad de respuesta de Ucrania y el apoyo sostenido de sus aliados occidentales han contribuido a contener el avance ruso y a mantener abierta la incertidumbre sobre el desenlace de la guerra.

Moscú conserva una clara superioridad en recursos humanos, capacidad industrial, producción de armamento y potencia de fuego. Sin embargo, los avances territoriales logrados desde 2023 han sido limitados en relación con el esfuerzo invertido y no han permitido alcanzar objetivos clave, como el control completo del Donbás. La guerra ha demostrado que la superioridad material, por sí sola, no garantiza resultados en un escenario cada vez más condicionado por la innovación tecnológica y la capacidad de adaptación de los contendientes.

Reclutamiento

Ucrania, por su parte, ha corregido parte de las debilidades del inicio de la guerra. La mejora del reclutamiento, una mayor coordinación entre unidades y el uso intensivo de drones han reforzado su capacidad defensiva. A ello se suma el apoyo financiero, militar y tecnológico occidental, que ha permitido a Kiev estabilizar un frente que durante meses pareció inclinarse a favor de Rusia y evitar un deterioro de su posición. Esta capacidad de adaptación también se ha proyectado más allá del campo de batalla. Los ataques contra infraestructuras y objetivos en el interior de Rusia no alteran significativamente el equilibrio militar, pero evidencian que la guerra ya no se limita a las zonas de combate, introduciendo costes adicionales de seguridad y aumentando la visibilidad del conflicto dentro de Rusia.

Nada de ello cuestiona la estabilidad del régimen ruso. Putin mantiene el control político y no existen indicios de una amenaza inmediata a su posición. No obstante, la prolongación de la guerra sin resultados definitivos incrementa los costes económicos, militares y políticos del conflicto y dificulta el cumplimiento de las expectativas generadas por la invasión. Su evolución, además, no depende únicamente de las decisiones del Kremlin. La continuidad del apoyo estadounidense a Ucrania está cada vez más condicionada por las prioridades de la Administración Trump. En este contexto de incertidumbre, la Unión Europea ha asumido un papel creciente en el sostenimiento financiero y militar de Kiev, mientras que la relación estratégica de Rusia con China le permite amortiguar parte de los efectos de su aislamiento internacional.

La resistencia de Ucrania ha impedido que la asimetría entre ambos países se traduzca en una victoria clara de Moscú. Los límites de la superioridad rusa explican, en buena medida, por qué el conflicto continúa sin una resolución clara. La incapacidad de Rusia para transformar sus ventajas materiales en una victoria decisiva pone de manifiesto los límites del poder militar y confirma que la resistencia ucraniana, con el apoyo europeo, seguirá siendo un factor determinante en la evolución del conflicto.