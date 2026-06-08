Brazo en alto

Y entonces depende de lo que hagas con la mano, si la extiendes es el saludo romano adoptado por los nazis, si cierras el puño es el de los comunistas, socialistas, anarquistas, y antisistema, incluso etarras. A nadie normal se le ocurre hacer el gesto nazi que está muy mal visto y casi olvidado. Sin embargo, el gesto comunista se hace con normalidad por los partidos de izquierdas, sin pensar en los 100 millones de muertos que han causado. No sé si por ignorancia o malicia. Lo que parece una burla a las víctimas y apología del odio. Resulta anacrónico y viejuno, ligado a dictaduras, totalitarismos y a la violación de derechos humanos. Desde luego no tiene nada que ver con la libertad y la democracia que es lo que todos deberíamos querer.

Que se lo pregunten a los chinos, soviéticos, a los países de la Europa del Este que al poder escapar lo han prohibido. El Consejo de Europa (Res 1481) reclama una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. El Parlamento Europeo ( Res 19 sep 2019) afirma que el nazismo y el comunismo totalitario provocaron asesinatos masivos, deportaciones y graves violaciones de derechos humanos. Declara que el Pacto Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler abrió el camino a la Segunda Guerra Mundial. Condena los crímenes de los regímenes nazi y comunistas totalitarios. Pide que se recuerde a las víctimas de ambos sistemas. Condena la difusión de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo y señala expresamente que algunos países europeos han prohibido símbolos nazis y comunistas. El bracito, quietecito.

Notario y doctor en Derecho