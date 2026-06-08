El valor del gran patrimonio ondense

El patrimonio ondense tiene un valor incalculable y nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro Castillo de las Trescientas Torres, de nuestro precioso casco histórico, de nuestra única Torre de la Prisión, de la variada y excelente oferta museística, de nuestra reconocida gastronomía y de nuestro entorno natural paradisíaco. En los próximos meses, esta gran oferta turística y de ocio crecerá con la incorporación de el Museo Internacional de Ciencias de Onda (MICO), con el Palacio de las Sombras, con la Casa de la Llum, con el Jardín de las Mil y una Noches y con el espectacular Rooftop 360 Campaneta.

No paramos de incorporar recursos monumentales y turísticos que hagan inolvidable la experiencia de visitar y conocer Onda. El valor es incalculable, como hemos dicho.

Cuestión muy diferente es el precio. Por eso, de la mano de las asociaciones ondenses más representativas del comercio y de la hostelería, Onda Centre Comercial y Hosturionda, y con el objetivo de diseñar una herramienta útil que nos ayude a fortalecer la oferta turística y responder al creciente interés que despiertan nuestros recursos patrimoniales, hemos lanzado una nueva ordenanza municipal que nos permitirá ordenar las visitas, optimizar la atención a los visitantes y turistas y contribuir al mantenimiento de los espacios de referencia del turismo local.

Diálogo

Esta ordenanza nace del diálogo con el sector y tiene un objetivo muy claro: proteger y poner en valor nuestro patrimonio para que siga siendo un motor de oportunidades, de creación de riqueza y de generación de empleo para los ondenses. Avanzamos así hacia un modelo cada vez más profesionalizado y sostenible.

Valor y precio, ahora, ya van de la mano. Una reivindicación histórica de nuestro comercio y nuestra hostelería que por fin se han visto escuchados y atendidos por el Ayuntamiento. Muy pronto esta nueva ordenanza entrará en vigor y todo lo recaudado con ella podrá reinvertirse en el mantenimiento de nuestro extenso patrimonio, al tiempo que incentivamos las pernoctaciones y las estancias en Onda.

Para los ondenses, estos recursos seguirán siendo gratuitos, para que los puedan visitar y acercarse tantas veces como deseen, para que los sigan disfrutando como hasta ahora. Y ahora, el valor suma precio.

Alcaldesa de Onda