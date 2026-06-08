¡Hay que pensar en la gente!

Entre los temas que me preocupan destaca la sanidad. Por suerte, no soy de los que la utilizan mucho, pero hace un tiempo tuve que ir a mi centro de salud. Primero tienes que llamar para pedir cita y te la asignan como muy pronto para una semana después. Mi sorpresa, al llegar con antelación a la cita, fue que el centro estaba prácticamente vacío. Es algo que no entiendo porque tenemos largas listas de espera y parece que van dando muy pocas citas presenciales. Y esto no solo ocurre en el ambulatorio de mi zona. Por lo que he podido averiguar, esta situación se extiende a otros centros y pasa lo mismo. He hablado con bastantes personas, porque soy curioso, y se quejan del mismo problema.

Más control

Está claro que no soy yo el que puede ponerle solución, pero he de insistir a quien corresponda que hace falta mayor control. Antes de la pandemia los centros de salud estaban saturados, sin embargo actualmente están vacíos y no dan citas, así que habrá que buscar un equilibrio en la atención sanitaria, pues de lo contrario cada vez la lista de espera y los días de media para ser atendidos se incrementarán.

Pienso que cuando se regularice a los inmigrantes en Castellón, por mucho que algunos se empeñen en desmentirlo, se iniciará la reagrupación familiar y todavía aumentarán más las listas de espera para ir al médico.

Cambiando a otro tema, pero también sobre cita previa, es la de la ITV. Pasar la revisión del vehículo a la que estamos obligados es muy difícil porque hay pocas citas. Hay gente que llamó a principios de mayo y le dieron fecha para el mes de julio. Creo que no es muy normal. El otro día fui yo, tenía hora a las siete de la tarde, llegué con tiempo y solo había tres coches pasando la revisión. Pero lo más preocupante es que detrás de mí ya no había nadie; supongo y espero que luego hubieran otros. La sensación que tuve es que faltaba organización y que se podría aprovechar mejor los recursos.

Además he de decir que, si no me equivoco, la Comunidad Valenciana es la única que cobra una tasa añadida si el conductor ha de volver después de subsanar algún defecto detectado en el vehículo. Creo que esto tendría que cambiar porque ya es bastante costoso como para volver a pagar, así que se tendría que eliminar.

Presidente de AV Meridiano y miembro de Coasveca