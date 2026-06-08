Opinión | A FONDO
La política de la por
La por és una emoció molt poderosa. Quan tenim por busquem respostes ràpides. Busquem culpables. Busquem algú que ens diga que tots els problemes tenen una explicació senzilla i una solució immediata. I és precisament en eixe terreny on creixen els discursos populistes.
Si tens por de les persones migrants, és més fàcil acceptar discursos que mai acceptaries en altres circumstàncies. Si tens por que t’ocupen la casa, és més fàcil manipular-te. Si tens por per la llengua, per la seguretat o pel futur dels teus fills, és més fàcil que algú et prometa solucions màgiques. I si tens por, deixes de preguntar-te qui està millorant (o no) els hospitals, construint habitatge públic o reformant escoles.
Últimament passa moltes vegades que el debat deixa de centrar-se en com millorar la vida de la gent i passa a girar al voltant dels enemics que alguns fabriquen cada setmana. Un dia són les persones migrants. Un altre, les persones jubilades. Un altre, el feminisme. Un altre, la llengua. Sempre hi ha algú a qui culpar…
Mentrestant, els problemes reals continuen ahí. El preu de la vivenda continua preocupant a milers de famílies. Els joves continuen trobant dificultats per a emancipar-se. Les llistes d’espera sanitàries continuen existint. Els centres educatius necessiten inversions. Però qui pot aplicar la llei de vivenda i qui pot deixar de degradar la sanitat i l’educació pública no ho fa, perquè prefereix inocular la por perquè ningú s’ho plantege.
Problemes de fons
Això és el que busquen, que deixem de parlar dels problemes de fons. Hi ha molta gent interessada en convéncer-nos que hem de viure amb por. Por al futur. Por als qui pensen diferent. Por als qui venen de fora. Por als avanços socials. Por a perdre allò que tenim. Por, en definitiva, a quasi tot. Ho estem veient cada dia. Ho hem vist amb els bulos sobre la regularització de persones migrants. Ho veiem quan es parla d’inseguretat exagerant o manipulant dades. Ho veiem quan es tracta de convertir la llengua, la igualtat o els drets LGTBI en una amenaça.
La fórmula és sempre la mateixa: crear un enemic, assenyalar un culpable i alimentar la indignació. Una societat preocupada per estos supostos enemics dedica menys temps a preguntar-se per què hi ha col·legis bloquejats, per què es retallen serveis públics o per què hi ha governs que renuncien a oportunitats que podrien millorar la vida de la gent.
Això no és una reflexió teòrica. Ho estem veient al País Valencià. Mentre es parla constantment de batalles culturals, continuen bloquejades actuacions educatives tan necessàries com les del CEIP Assumpció, el CEIP Lleonard Mingarro o el Botànic Cavanilles. Mentre es busca generar polèmica amb la llengua, milers de joves continuen esperant una vivenda assequible. Mentre alguns competeixen per veure qui fa el discurs més incendiari, la sanitat pública continua necessitant més recursos.
Trampa
És una manera de fer política molt antiga, que tracta d’aconseguir que la gent mire cap a un altre costat. Que la indignació es dirigisca sempre contra els mateixos. Que el debat públic gire al voltant dels enemics que uns altres inventen en lloc de parlar de les solucions que la ciutadania necessita. Per això és tan important no caure en eixa trampa.
La por mai apareix per casualitat. Sempre hi ha algú interessat a alimentar-la. Una ciutadania que té por és més fàcil de mobilitzar que una ciutadania informada. I perquè és més senzill guanyar una discussió apel·lant a les emocions que explicant solucions complexes als problemes reals.
Per això els responsables públics tenim una obligació. No la d’amagar els problemes. Els problemes existeixen i cal afrontar-los. Però sí la de no utilitzar-los per a dividir a la societat o per a traure’n rèdit polític. La política no hauria de consistir en alimentar pors.auria de consistir en donar certeses.
La certesa que una persona serà atesa quan necessite la sanitat pública. La certesa que els seus fills i filles tindran una educació de qualitat. La certesa que podran viure amb dignitat. La certesa que les institucions estaran al seu costat quan les necessiten. Però això no fa soroll.
Quan tenen por, les societats no avancen. I això és el que volen aquells nostàlgics de la vida en blanc i negre. Per a avançar cal confiança i esperança. Cal tindre clar que ací no estem per a construir murs ni buscar enemics. Almenys per a mi, servir a la gent és ajudar a construir una societat que mire al futur amb més tranquil·litat i esperança.
La por pot donar molts titulars, molts likes i comentaris a les xarxes socials i omplir moltes hores de programes de ràdio i televisió. Però mai la por ha construit una escola, un hospital o una ciutat millor.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere ahogado un joven de 27 años en la playa de Peñíscola
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
- Rubi habla de adulteración por las bajas del Castellón: «No voy a decir lo contrario ahora, es evidente»
- Un camión arrastra dos coches en la avenida Capuchinos de Castelló y provoca importantes daños materiales
- Noche intensa para los bomberos de Castellón: tres incendios en viviendas y dos vehículos calcinados
- La Vall d’Uixó pregunta a sus vecinos cómo resolver uno de sus mayores problemas: la vivienda
- Sin rastro del menor hundido en la playa de Almassora tras la segunda jornada de búsqueda