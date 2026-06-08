El precio de vivir en Castellón

A nadie puede sorprender a estas alturas lo preocupante que es el encarecimiento de la vivienda al que estamos sometidos y las negativas consecuencias que conlleva en amplias capas de la población, en especial a los jóvenes. Llegados hasta aquí, sí merece una reflexión la intensidad con la que esta evolución de los precios se está dando en Castellón. La provincia se ha situado entre las que registran mayores incrementos de España, una circunstancia que obliga a mirar más allá de los datos y preguntarse qué está ocurriendo realmente en el mercado inmobiliario castellonense.

Durante años, Castellón fue considerada una de las provincias con precios más asequibles tanto para la compra como para el alquiler. Esa ventaja comparativa sigue existiendo en relación con grandes áreas metropolitanas o territorios sometidos a una presión turística extrema, pero comienza a estrecharse. El atractivo de la costa, la consolidación de determinados polos económicos y el crecimiento demográfico han convertido a la provincia en un destino cada vez más demandado para residir e invertir.

Paradójicamente, el hecho de haber partido de niveles más moderados explica buena parte de la actual escalada. Mientras otros mercados parecen haber alcanzado cotas difíciles de sostener, Castellón todavía dispone de margen para seguir encareciéndose. Esa circunstancia, lejos de ser una buena noticia en sí misma, encierra una advertencia. Los precios pueden continuar creciendo mientras exista demanda suficiente, pero la capacidad adquisitiva de las familias no aumenta al mismo ritmo.

Un desafío

La consecuencia es ya conocida. El acceso a la vivienda se convierte progresivamente en un desafío para amplias capas de la población, especialmente para esa juventud que intenta emanciparse o adquirir su primera residencia. Tampoco el alquiler ofrece una alternativa especialmente cómoda. Aunque la situación que se vive aquí está lejos de la que padecen los mercados más tensionados del país, el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda es hoy sensiblemente superior al de hace apenas unos años.

La cuestión de fondo no es tanto que los inmuebles ganen valor como que la oferta siga siendo incapaz de responder con agilidad a una demanda creciente. Cuando las viviendas disponibles no aumentan al mismo ritmo que los compradores o arrendatarios potenciales, la presión sobre los precios resulta inevitable. Y esa dinámica termina afectando a la competitividad de los territorios, a la capacidad de atraer talento y, en última instancia, a la calidad de vida de sus ciudadanos.

Está claro que Castellón vive una realidad distinta a la de Madrid, Barcelona o Baleares, pero sería un error ignorar algunas señales que ya son visibles. La provincia conserva todavía una posición relativamente favorable, aunque la tendencia apunta hacia una progresiva pérdida de accesibilidad. Por eso, más allá de celebrar el dinamismo económico que refleja la demanda residencial, conviene anticiparse a sus efectos.

La vivienda, queramos o no, se ha convertido en uno de los principales termómetros sociales y económicos de nuestro tiempo. Y el fuerte encarecimiento que experimenta Castellón no solo habla de un mercado activo, revela también el riesgo de que una provincia tradicionalmente asequible deje de serlo para una parte creciente de quienes viven y trabajan en ella.