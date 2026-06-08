Viver, lo que importa

Tenemos la suerte de compartir un pueblo maravilloso. Enclavado en un interior privilegiado, Viver es fuente de salud, hogar, bienestar y familia. Este pueblo, que nos ha criado, merecía lo mejor. Y ese ha sido y es nuestro objetivo. Ser capaces de fomentar el emprendimiento, de garantizar servicios y asegurar recursos que den vida a Viver.

Y para lograrlo hacía falta escuchar. Así lo hemos entendido todos estos años, porque sin diálogo no se avanza y si no se avanza, nos estancamos. Con diálogo conseguimos que se instalaran cámaras de videovigilancia en los accesos al pueblo. Con diálogo planteamos soluciones al aparcamiento con el objetivo de fomentar la compra en nuestros comercios. Con diálogo, hoy seguimos planteando al PSOE que imponer un cambio de direcciones y un carril bici sin antes escuchar, no es un buen camino.

Problemas

Hoy Viver lamenta que quienes gobiernan no dialoguen. Que quienes deberían fomentar la participación impongan su criterio. Y quienes deberían trabajar para resolver, solo generen problemas.

El CEIP Historiador Diago sigue sin cumplir las condiciones que los técnicos de la Conselleria de Educación contemplan para poder licitar la obra. Y si no cumplen, no hay colegio. Y ya llevamos cinco años de espera.

Nosotros seguiremos trabajando por lo importante. Por vosotros, por nuestro pueblo. Tratando de dar solución a los problemas con la escucha activa que nos hace crecer, porque construye. Y porque cada día que pasa queda menos para que Viver gane.

Portavoz del PP en Viver