Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Ad Hominem
Ad hominem del llatí «contra la persona» consisteix a atacar la persona en comptes de discutir l’argument, en lloc de refutar la idea en si mateixa. S’utilitza molt en política per desacreditar una postura desviant l’atenció cap al caràcter, els motius o el passat de l’oponent, per evitar de parlar d’allò que fa. El que pronuncia els insults o desqualificacions demostra no tenir arguments que desvirtuen, defineixen o expliquen el perquè les accions de l’adversari són inadmissibles. L’oposició és manifestar que l’acció està feta exclusivament per les característiques ideològiques i personals de l’autor.
En realitat tots els que desprestigien amb les seues paraules, insults, agressions o manifestacions corporals o facials a l’oponent són semblants. L’única diferència és que alguns poden insultar des de la impunitat del parlament i altres ja poden passejar-se entre la gent des de la impunitat del seu càrrec. El vídeo que va penjar a les xarxes Itamar Ben-Gvir, ministre de l’interior d’Israel ho demostra. Un personatge que del no-res, està on està, per la seua deshumanització. La seua jactància pel maltractament infringit als presoners segrestats il·legalment en aigües internacionals per les forces d’ocupació israelianes, o el vídeo de l’actuació desmesurada i injustificable dels Ertzaines en retornar els segrestats a casa, són demostratius de l’abús de la força i el tracte inhumà a les persones sense atendre al seu humanitari acte.
El poder agressiu amb què exerciren les forces de seguretat contra els tripulants i passatgers de la flotilla d’ajuda a Gaza, humiliant-los i colpejant-los representen la força d’uns covards, la impunitat i l’actuació contra la persona que no ha comés cap il·legalitat. Les paraules, insultants, desqualificacions personals o expressions corporals amprades pels polítics, com el somriure en el vídeo, entre prepotent, i superb, és familiar, em recorda el somriure burleta i pretesament humiliant del portaveu del PP, M. Tellado. Les paraules que l’acompanyen sempre són insultants, desqualificadores, són ad hominem, si poguera, també seria un Ben-Gvir. La maldat existeix, és evident, i no depèn de la religió ni de la ideologia política que tingues, depenc de la persona que ets.
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