Cuarenta años de amistad

Hay aniversarios que trascienden lo institucional y se convierten en algo profundamente personal, como lo es la celebración de los cuarenta años de hermanamiento entre Benicàssim y BadSalzdetfurth, ciudad alemana a la que, a muchos benicenses, nos une lazos de amistad desde 1986.

Durante todos estos años, vecinas y vecinos de ambas ciudades, hemos tenido la oportunidad de conocer otra cultura y otra forma de vivir, gracias al intercambio de asociaciones, actividades culturales y proyectos educativos, que no solo nos han permitido ampliar horizontes y descubrir una realidad diferente, si no que nos han permitido conocer a personas que han dejado una huella imborrable.

Quizá por eso entiendo tan bien el verdadero valor de los hermanamientos, porque a menudo tendemos a verlos como iniciativas únicamente institucionales, pero créanme que su esencia va mucho más allá. Va de una parte de la historia de Benicàssim que, con el carácter abierto y hospitalario que nos caracteriza, supimos acoger y asistir a una familia alemana que precisaba ser atendida tras sufrir un percance con su automóvil. Una familia que, en muestra de gratitud, regresó a Benicàssim con un grupo de alumnos, y que gracias a la asociación AWO han visitado regularmente nuestro municipio llegando a forjar verdaderos lazos de amistad.

Y es que los hermanamientos funcionan precisamente porque nacen de las personas, de jóvenes que tienen la oportunidad de viajar y descubrir otra cultura y otras formas de vivir; de familias que abren las puertas de sus hogares para acoger a alguien que llega desde otro país, de experiencias de conocer otras culturas y de amistades que continúan mucho después de que termine el viaje, porque Europa más allá de las instituciones también se construye así a través de ellos lazos de confianza y de personas cuando dos ciudades se conocen, cuando sus vecinos se acogen y cuando sus jóvenes aprenden nuevas culturas, con confianza, cercanía y en la certeza de que, aunque hablemos idiomas distintos o vivamos a cientos de kilómetros de distancia, compartimos mucho más de lo que a veces imaginamos.

No debemos olvidar que los programas de hermanamiento nacieron en un momento especialmente difícil de la historia europea como fue después de la II Guerra Mundial, cuando muchas ciudades entendieron que la mejor manera de reconstruir la confianza entre los pueblos era crear espacios de encuentro entre las personas. Descubrieron que la paz no podía sostenerse únicamente desde los grandes acuerdos políticos y que también necesitaban construirse desde la confianza de las relaciones humanas.

Y han sido precisamente esos vínculos son los que han permitido que ciudades como BadSalzdetfurth y Benicàssim mantengan viva una relación de amistad durante cuarenta años. Sin embargo, una celebración como esta no debe servir únicamente para mirar atrás, debe recordarnos que el camino recorrido es importante, pero quizá lo más valioso sea preguntarnos qué podemos seguir construyendo juntos, porque en nuestras ciudades estamos viviendo transformaciones profundas que van desde la sostenibilidad, la gestión responsable de los recursos, la adaptación al cambio climático o la búsqueda de modelos de desarrollo más equilibrados, y que nos obligan a adaptarnos a nuevos y complejos retos.

Y con esa visión, participar en estos programas de hermanamientos, también puede ayudarnos a compartir la experiencia de lo que cada ciudad ha aprendido de cómo gestionamos mejor nuestros recursos, recordándonos que Europa también se construye desde esas decisiones cercanas que mejoran la calidad de vida de las personas.

Por eso, en todo este proceso los jóvenes tienen que estar muy presentes, porque serán ellos quienes sigan cuidando nuestras ciudades, quienes reciban esta historia y quienes puedan hacerla crecer, y por eso este hermanamiento sigue siendo tan valioso, porque al permitirles conocer otra ciudad también les ayuda a mirar mejor la suya, a valorar el paisaje, los recursos y la forma de vivir que tienen cerca, y a comprender que cuidar una ciudad empieza muchas veces en gestos sencillos, en esa manera cotidiana de respetar lo que compartimos y de querer el lugar en el que vivimos.

Hoy, cuarenta años después, podemos sentirnos orgullosos de lo conseguido, pero también podemos mirar hacia adelante con ilusión. Porque las mejores historias son aquellas que siguen escribiéndose, y estoy convencida de que quienes se reúnan para celebrar otros cuarenta años podrán sentir emoción y orgullo por formar parte de algo que ha sabido crecer con el tiempo y seguir con ilusión.

Esa será, sin duda, la mejor prueba de que la amistad entre Benicàssim y BadSalzdetfurth sigue viva como el primer día.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora