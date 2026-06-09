Morir de tristeza

Ha sido un sobresalto de pena. La muerte de la artista francoiraní, Marjane Satrapi, 56 años, ha sobrecogido. Su familia manifiesta que «ha muerto de tristeza», tras la pérdida, hace un año, de su compañero Mattias Ripa. Había perdido el amor de su vida y el dolor ha sido insoportable, según iba manifestando a pinceladas en mensajes de la red Instagram. Arrastraba un duelo en blanco y negro, prolongado, intenso. La soledad martilleaba el corazón herido. Escritora, ilustradora y cineasta, autora de Persépolis, cinta de animación que mereció diversos reconocimientos y que nos dejó el dolor, la rabia y la esperanza de las mujeres iranís. Nos mostró la tiranía y la muerte sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nos atrapó con la crudeza y belleza de la película, de la novela gráfica. Ella era un ser libre que precisaba contar sus recuerdos, su infancia y juventud en Irán, necesitó hablar de las mujeres, las de su vida y las demás, de la escasa libertad de la Revolución, de la guerra que inundó el paisaje iraní. Ha sido un faro para la igualdad, la libertad, para los derechos de las mujeres. Ha sido uno de los referentes más importantes de compromiso y activismo por los Derechos Humanos y la justicia social. Marjane Satrapi ha muerto de tristeza, de pena, dice su familia. ¿Se puede morir de pena, una persona puede dejar esta vida por tristeza? Sí, dicen los expertos, el síndrome del corazón roto arrastra al abismo cualquier sentimiento, y el ser humano sucumbe.

«…la clave para que cualquier ser humano pudiera vivir con dignidad, para que nunca sufriera humillación por su sexo, su etnia o su color, era la educación... Quizás antes de educar a nuestros hijos para que tengan éxito económico y social, debiéramos enseñarles que el verdadero éxito radica en el humanismo».

Periodista