Alzad la mirada

«Les invito a alzar, pues, la mirada» conminó a los políticos el papa León XIV en el Congreso el pasado lunes. Y es que el Santo Padre representa una institución, la Iglesia, que tiene más de dos mil años de experiencia.

En nuestro orgullo de sociedades avanzadas, muchas veces despreciamos lo que Chesterton llamaba «la democracia de los muertos» que es la tradición y la sabiduría de los que nos precedieron. Una de las claves fundamentales de la política es recordar que existen límites que no deben ser transgredidos.

El papa apeló a la dignidad de la persona «desde su concepción hasta su ocaso» y esto es importante para la sociedad occidental, de claras raíces cristianas. Porque si se olvida esto, ¿dónde empieza la dignidad de la persona?, ¿acaso los derechos humanos no son pura convención? Los parlamentos y las multitudes no pueden decidir este tema. Cuando el parlamento de Israel ratifica el bombardeo de Gaza o Líbano; o cuando el parlamento alemán dotó a Hitler de poderes absolutos ¿acaso son y fueron morales esas decisiones solamente por contar con una mayoría cualificada?

La dignidad humana no empieza y acaba cuando dictan los tiranos o los parlamentos, empieza con la aparición de un ser único: cada uno de nosotros. La Iglesia Católica es la madre de la sociedad occidental, pues «la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana». Por ello conviene alzar la mirada y comprender que «esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera».

Portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castellón