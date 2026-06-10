La ciudad de los niños

Mi único propósito en la gestión pública siempre ha sido dejar una Burriana mejor de la que encontré. Por eso, hemos apostado por un modelo urbano que abrace la conciliación, priorice el juego como herramienta de socialización e integre a la infancia. Esta es la inversión más inteligente y transformadora que un municipio puede realizar, pues configura el cimiento sobre el cual se edifica la Burriana del mañana y transforma la rutina en calidad de vida con tranquilidad y comodidad para las familias.

La gestión no se demuestra solo con las grandes inversiones, sino también a pie de calle, arreglando nuestras plazas y escuchando las peticiones de los vecinos en cada uno de los barrios. Una ciudad que no escucha a sus vecinos y no se preocupa por sus niños y la conciliación, es una ciudad sin futuro. Por eso, a lo largo de esta legislatura hemos situado a los más pequeños y a sus familias en el centro de las decisiones; desde la Misericòrdia a las Fallas, pasando por el verano y la Navidad, diseñando cada acto con el cariño que se le profesa a todo lo que da vida y sentido a un hogar.

En esta etapa hemos tenido una sensibilidad especial hacia la infancia. Lo demostramos con la nueva llegada de Papá Noel o al alzar en el puerto el mayor parque infantil inclusivo de Burriana, un imponente barco pirata. Con sus columpios inclusivos, brújulas y paneles interactivos, es un espacio de igualdad que se logró sin coste alguno para las arcas municipales.

En esta misma línea, hemos aprobado una inversión de 150.000 euros para reparar y embellecer 24 parques infantiles. Queremos que la seguridad llegue a cada rincón: desde el parque 9 d’Octubre —con una dotación de más de 27.000 euros— hasta las plazas de les Eres, l’Hereu o Diputación; desde els Jardins de Sant Jaume y Quarts de Calatrava hasta Mestre Vicent Asensio, el Finello o la brisa de la Avenida Mediterránea, sin olvidar rincones como el Jardí del Bes o Mestre Rodrigo.

Queremos devolver el esplendor a los verdaderos puntos de encuentro cuando suena la campana que marca el final de las clases. Debemos dignificar los lugares donde cada fin de semana los padres llevan a sus hijos para que vuele la imaginación y disfruten de una etapa en la que solo importa la diversión. Puede que los 65 millones de euros de otras administraciones conseguidos en inversiones para Burriana hayan requerido de un esfuerzo muy importante, pero en el fondo todas y cada una de nuestras decisiones persiguen el mismo objetivo: lograr que nuestros vecinos y especialmente los más pequeños vivan un poquito mejor cada día.

Alcalde de Burriana