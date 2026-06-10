Opinión | RECONTRA
León XIV
La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en una de las preocupaciones sociales. Aunque la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV no dedica un apartado específico a esta cuestión, sus principios podrían ofrecer una reflexión valiosa para abordar este desafío desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia.
El Papa recuerda que la propiedad privada es un derecho legítimo, pero no absoluto. Como ha sostenido parte de la Iglesia, la más social, «todo derecho de propiedad está subordinado al destino universal de los bienes y al bien común». Tal cual como lo dice la Constitución, esta idea adquiere relevancia cuando miles de familias, jóvenes y personas vulnerables encuentran serias dificultades para acceder a una vivienda digna.
Para el nuevo Papa, la vivienda no puede entenderse únicamente como un bien económico o una inversión financiera. Constituye el espacio donde se desarrolla la vida familiar, se construyen vínculos sociales y se garantiza la seguridad y estabilidad de las personas. Por ello, el acceso a una vivienda adecuada forma parte de las condiciones necesarias para una vida digna.
Lamentablemente, la encíclica no propone medidas concretas sobre alquileres o mercado inmobiliario, pero sí ofrece un criterio fundamental: la economía debe estar al servicio de la persona. Así, cualquier política de vivienda, de derechas (extrema o de la otra) o de izquierdas o los que se dicen de centro para no definirse, debería orientarse a garantizar que nadie quede excluido de un bien tan esencial. Amén.
Urbanista
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