Opinión | A FONDO
Llibertat enfront de submissió
La llibertat és un dret lligat a l’individu. La voluntat un poder inalienable. I esta Diputació Provincial de Castelló, que ha fet història gràcies als veïns de la meua terra, no desitja deixar d’exercir els drets que en un altre moment van entumir forces polítiques que hui ocupen la bancada de l’oposició.
En este deure que és vocació ciutadana i que conduïx el propòsit d’esta servidora pública, va voler la meua terra que una dona, per primera vegada, liderara els objectius d’esta província que ens apassiona.
Un honor, un deure i una responsabilitat que exercisc cada dia amb el compromís del primer minut. Perquè no hi ha res més sagrat i més reconfortant que veure com la província que em va veure nàixer deixa arrere pesars i projecta nous objectius.
La funció pública és per a mi una manera d’entendre la vida. Vaig créixer en un poble que m’enamora i al qual he servit i servisc. I hui la meua obstinació i la meua tenacitat es dirigixen a tota una província que va voler fixar altres objectius, altres oportunitats i altres reptes allunyats del messianisme de les sigles.
Ací ens trobem cada dia per a servir-vos. I ho fem no sols projectant inversions, desenvolupant infraestructures, millorant carreteres, creant benestar i protegint majors i famílies. Ho fem també vetlant per eixa joventut que és la generació a la qual entregarem este racó prodigiós del Mediterrani. Per a la qual desitgem el millor futur amb el propòsit de sembrar les majors oportunitats.
Eixos hòmens i eixes dones que hui creixen amb grans expectatives volem que continuen obrint els ulls i anhelant el futur. I per a aconseguir superar barreres i aconseguir els més grans objectius, hem de vetlar per ells.
La llibertat és autonomia. La responsabilitat, maduresa. I creiem que eixe procés de canvi no ha de vindre acompanyat d’amenaces, sinó de fortaleses.
Per a aconseguir-ho, esta Diputació Provincial de Castelló fa un pas avant i manifesta el seu compromís amb les llibertats. Les que posen fre als qui desitgen sotmetre amb la química la voluntat de tercers.
Stop Submissió Química! Que ningú amargue la festa és el lema d’una iniciativa pionera que posa en marxa esta casa en caràcter pilot, la de tots els castellonencs, amb l’objectiu que les festes, que quallaran la nostra terra durant este estiu, siguen precisament això: un èxit sense precedents.
La prova pilot que posem en marxa, i que este dimarts hem presentat en el si del Consell de la Dona, arribarà, de forma inicial, a 40 municipis de la nostra província. Ho farà amb el desig de respectar el dret de tots els individus a gaudir d’unes festes sense sentir-se vulnerables.
Perquè no es pot negar la festa, però sí que es pot posar fre als qui tracten d’aprofitar-se sense consentiment.
Per això esta campanya camina ferma en este objectiu. Ningú, que no done el seu consentiment, ha de sotmetre’s al consum de substàncies psicoactives perquè uns altres s’aprofiten de la seua indefensió. El sotmetiment que facilita un robatori o una agressió sexual.
La meua província és lliure. Ningú pot obligar-nos a fer allò que està en contra de la nostra voluntat. I per això hem d’actuar amb la prevenció, la protecció i el respecte per a reduir riscos i condemnar a qui comet este tipus de delictes.
Per a aconseguir-ho comptem, una vegada més, amb alcaldesses i alcaldes decidits a sumar esforços per a acabar amb esta xacra. Inicialment, seran quaranta localitats les participants. Poblacions que oscil•len entre els 1.000 i els 10.000 habitants, i tres que, malgrat no complir esta condició, registren un increment tan notable de població que resulta obligat treballar amb elles en matèria de prevenció.
Ho aconseguirem amb la entrega als ajuntaments de materials informatius dirigits a la població i amb el repartiment als consistoris de polseres reactives per a la detecció de determinades substàncies en begudes. Volem informar, acompanyar i assessorar. Ser presents per a protegir.
Amb este projecte pilot marquem un abans i un després. Demostrem, una vegada més, que la protecció de les persones ni és un vídeo ni una etiqueta a les xarxes socials. Que la protecció s’aconseguix amb menys màrqueting i més mesures. Les que són eficaces i donen tranquil•litat, protecció i seguretat als nostres jóvens.
El nostre projecte va precisament d’això. De complir amb eficàcia, de servir amb humilitat i de treballar amb diligència per la nostra província. Ho continuarem fent perquè no hi ha major privilegi que comptar amb la confiança de milers de ciutadans que van decidir canviar la política per a canviar les seues vides. Complim.
Presidenta de la Diputació Provincial de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
- Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
- Duelo en Almassora por Ayoub, el menor ahogado en la playa del Pla de la Torre
- El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
- Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
- Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas
- Multitudinario minuto de silencio en Almassora en memoria de Ayoub, el adolescente ahogado en la playa
- El Villarreal presenta la equipación para la temporada 2026/2027 con una importante novedad