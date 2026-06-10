Renovación moral

El amiguismo de casta y la ceguera de bandería resultan los peores virus de la política en cualquiera de sus ámbitos. Días pasados leí con fruición el artículo Los legionarios de la ceja, una espléndida pieza del colega Jorge Bergareche, con aleccionador foco puesto en cierta capa social, barnizada por la pretendida púrpura de la cultura progre, avezada en aprovechar cualquier instante, a cuenta de su privilegiado posicionamiento mediático en loa y beneficio de la condición de progreso de la que dice estar ungido el Gobierno dirigido por el emulo del doctor Frankenstein en versión patria. Siendo de calado la influencia de semejante élite (acaparadora de escaparates, subvenciones y reconocimientos oficiales) resulta más apabullante el apoyo sordo y ciego de la infantería militante de una izquierda dispuesta a tragar sapos y culebras en apoyo a la agonía escandalosa del proyecto vampirizado por Pedro Sánchez. Desangrando Ferraz y la Moncloa en el perverso ardid sanchista; dispuesto a resistir hasta ser sepultado por los escombros del PSOE. Bergareche traza certero paralelismo acudiendo al dislate que en su momento significó la respuesta integrista de los denominados Legionarios de Cristo tras desvelarse las trapacerías del líder fundador, Marcial Marciel. Meridiano episodio de confusión en los valores asumidos entre los fieles y el pastor que debería encarnarlos. De vez en vez, suelo recordar el grito del peronismo en la Argentina de los cincuenta: «Ladrón o no ladrón, queremos a Perón». En esas estamos.

La polarización de la sociedad española sigue escalando, azuzada por el sectarismo y alimentada desde la postura oportunista de demasiados espabilados que han hecho profesión de la política; abriendo sin empacho la puerta del amiguismo desde las instituciones y los partidos. En cualquier color del arco iris institucional podemos señalar actos de impudor capaces de poner en riesgo el proyecto en el que creen ciudadanos honestos, esperanzados en abrazar el modelo de sociedad legítimamente anhelado. Es el resultado desalentador del avance de la ambición sin límites, que siendo corolario tangible del sanchismo en otras formaciones podemos encontrar su epítome en autonomías, ayuntamientos y diputaciones. El cinismo por encima de los valores, la ideología al servicio del interés personal. Desolador. Deben saber unos y otros, muñidores de la res pública, que el general de la ciudadanía ni es tonto ni está narcotizado. Más pronto que tarde llegará la factura, en las urnas y/o desde la justicia. Ahora más que nunca son necesarios líderes de verdad, ejemplares, dispuestos a dejarse la piel en el servicio público llevando como estandarte el fiel cumplimiento de la palabra dada. El magistral discurso del Papa en el Congreso cinceló la idiosincrasia de España y recordó: «Toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso». «Junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral». El mensaje concierne desde el último munícipe hasta la cúpula del Estado. Que nadie se llame a andana.

Periodista y escritor