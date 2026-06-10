Opinión | LA COLUMNA
Vila-real sostenible
Aquesta darrera setmana, hem commemorat el Dia Mundial del Medi Ambient. Sovint, ho limiten a pensar en emissions de CO₂ o en grans objectius globals. Però la sostenibilitat també es construeix des de la proximitat: als carrers, a les escoles, als parcs i als espais públics. Per això, parlar de medi ambient és parlar de quina ciutat volem.
A Vila-real hem posat en marxa el nou contracte de manteniment dels parcs infantils i zones biosaludables, una actuació necessària que ens permet intervenir en prop de 50 espais de joc, esport i convivència. Aquesta actuació va més enllà del manteniment perquè és una aposta per la qualitat de vida, per la infància i per uns espais públics més segurs i accessibles. També ens permet planificar les futures inversions que aquests espais necessiten. La infància és el futur, però també és el present. I les ciutats que cuiden els seus xiquets i xiquetes són les que millor es preparen per als reptes futurs. A més, estem en la cinquena setmana de vaga educativa al País Valencià. Una mobilització que ha posat damunt la taula reivindicacions que afecten directament la qualitat del sistema educatiu. Defensar una educació pública de qualitat i en valencià també és defensar el planeta.
Mentrestant, continuem fent allò que està al nostre abast. Ens hem reunit amb les direccions dels centres per analitzar les necessitats de climatització de les escoles. Ho fem perquè sabem que el canvi climàtic no és una amenaça futura, sinó una realitat present. Les onades de calor són cada vegada més freqüents i intenses. Garantir condicions dignes als centres educatius és també una política ambiental i de salut pública. I mentre la conselleria continua instal·lada en la paràlisi i la falta de diàleg, els ajuntaments assumim responsabilitats. Continuarem reclamant les inversions que Vila-real necessita: el quart institut, el menjador del CEIP Botànic Calduch i la reforma del sistema d’abastiment i sanejament del Sarthou. Perquè una ciutat sostenible no només planta arbres o redueix emissions. Una ciutat sostenible cuida els seus espais públics, protegeix la infància, aposta per l’educació pública i garanteix la igualtat d’oportunitats.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
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