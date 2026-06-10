Visita del Papa León XIV

Esta columnita semanal tenía que ser otra, pero puede esperar porque hay un acontecimiento importante que merece la pena (o, mejor, la alegría) de reseñar: la llegada a nuestro país del papa León XIV. Anteriormente, Juan Pablo II nos visitó dos veces, así como Benedicto XVI, y ahora, León XIV lo hace en su viaje apostólico a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

La primera escala fue en Madrid con la visita a Cáritas diocesana con un lleno inmenso, dándole la bienvenida al Papa los excluidos y vulnerables de la sociedad y lanzando el Santo Padre un emotivo mensaje de esperanza con un lenguaje persuasivo y muy cercano al ritmo de un lema motivador: «Alzad la mirada».

La verdad es que viendo la visita por televisión, el panorama ha sido realmente impresionante. Multitud de gente, entre la cual había muchos jóvenes, el Papa se mostró muy próximo con todos, saludando a unos y otros con especial afecto y dirigiendo la palabra a todos con la sencillez y el mensaje claro. La plaza y todo Madrid acogió con verdadero fervor las palabras del Pontífice en el mismo día en que se celebraba la festividad del Corpus Christi.

Además, otros días han estado dedicados a diversas reuniones, destacando la visita al Congreso de los Diputados (la primera vez que lo ha hecho un Papa) con temas de actualidad. Al día siguiente, el Santo Padre emprendió viaje a Barcelona en donde se reunió con políticos y religiosos, para seguir inmediatamente a las Islas Canarias, siempre con un programa denso e interesante y actual.

A decir verdad, ha sido este un viaje multitudinario, adecuado a los tiempos que corren para invitar a alzar la mirada a temas trascendentales y necesarios.

Profesor y Valencià de l'Any 2025