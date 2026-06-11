Calidad y esfuerzo

Ayer aceptó nuestra invitación el director general de Turismo, Israel Martínez, para compartir con nosotros la entrega de galardones SICTED, un acto de reconocimiento a las empresas, servicios y entidades de Oropesa del Mar que han obtenido o renovado esta distinción.

Es la recompensa del compromiso y el esfuerzo diario por lograr la excelencia de quienes contribuyen a que seamos un destino turístico cada vez más competitivo, sostenible y atractivo. El turismo es uno de los principales motores económicos de nuestro municipio. Sin embargo, en un entorno cada vez más exigente, ya no basta con tener excelentes playas o un clima privilegiado. La diferencia la marcan las personas, las empresas y los servicios que trabajan cada día para ofrecer experiencias de calidad a quienes nos visitan.

La distinción SICTED reconoce precisamente esa voluntad de mejora continua, esa cultura de la calidad y esa capacidad de adaptación, que hacen, que nuestros visitantes no solo disfruten de Oropesa del Mar, sino que quieran volver y recomendar nuestro destino.

Mi enhorabuena al Bar El Porrón y El Olivo Tapas & Bar por mantener viva la tradición y la hospitalidad que caracterizan a nuestra gastronomía; a Club Náutico Oropesa del Mar, Marlon Kart y Jaloque Sea Riders y Quad Universe, por su oferta de ocio y experiencias para nuestros visitantes; a Hostal Típico Casa Arizo, Rusticmed, por su profesionalidad en alojamientos turísticos; a Estética Montse Martín, Peluquería Masaje-Gabriela, por ofrecer un servicio cercano y de calidad que complementa la experiencia de quienes nos visitan. A Inmobiliaria Cosmos, ACV-Alquileres en Ciudad de Vacaciones y La Favorita Holidays por su contribución a la calidad del alojamiento turístico; la labor de Farmacia Lahoz-Pruñonosa, un servicio esencial, y de nuestra Policía Local, cuya profesionalidad y dedicación son claves para garantizar la seguridad en nuestro municipio.

Quiero agradecer a la Cámara de Comercio su colaboración con las empresas y la implicación del personal de la oficina de Turismo, quienes realizan las gestiones para conseguir este galardón para nuestras playas, auténticos emblemas de nuestro destino turístico; y a las Tourist Info, cuya labor de información y atención al visitante constituye una de las mejores cartas de presentación de nuestro municipio.

Mantener la distinción SICTED no es fácil y por ello quiero realzar a las personas que se han implicado en este proyecto y animar a nuevas empresas a participar. Enhorabuena.

Alcalde de Orpesa.