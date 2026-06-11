El Consell que olvidó a Castellón

Érase una vez, allá por el verano de 2023, una provincia a la que prometieron rescatar del olvido. Los nuevos gobernantes que llegaron al Palau de la Generalitat aseguraban que Castellón yacía oculta y abandonada, esperando a ser salvada. En realidad, nuestra tierra estaba más presente y viva que nunca, pero ya sabemos que los malos narradores necesitan inventarse un monstruo para venderse como héroes. Dijeron que venían a acelerar el paso y a situarnos en el centro de todas las prioridades del Consell. Pero en esta historia, el desencanto empezó casi desde la primera página: los vecinos y vecinas de nuestra provincia tardaron muy poco en darse cuenta de que la bonita promesa era solo una fachada. El supuesto idilio se desmoronó casi desde el principio, demostrando que la distancia entre la propaganda electoral del PP y la realidad iba a convertirse en un auténtico abismo.

El problema es que, en la Comunitat Valenciana del PP, el cuento se repite en bucle. Y no tiene, precisamente, un final feliz. Cada año nos presentan el presupuesto de la marmota: misma puesta en escena, mismos titulares y fotografías, con la esperanza de que la ciudadanía olvide que el año anterior no cumplieron con lo prometido.

Así es que las cuentas de la Generalitat se han convertido en el tráiler de una película que nunca se estrena. Lamentablemente, la realidad de las cifras, desprovista de la magia de Disney, es demoledoramente clara. Las inversiones previstas para Castellón han pasado de 177,8 millones de euros en 2023 a 114,6 millones en 2026. Más de 63 millones de euros menos. Una reducción superior al 35%. Nuestra provincia no ha caído del presupuesto por accidente. Ha caído de las prioridades del Consell. Y esa es la verdadera cuestión.

Detrás de cada euro que desaparece hay infraestructuras que no avanzan, servicios públicos que no mejoran y oportunidades que se pierden para nuestros municipios. El nuevo Hospital General continúa sin obras. La ronda oeste sigue acumulando retrasos. El TRAM continúa pendiente. Los conservatorios siguen esperando avances. Centros educativos necesarios continúan sin convertirse en una realidad. Y muchas inversiones sociales siguen atrapadas en listas, trámites y promesas.

El Partido Popular no ha construido infraestructuras para Castellón. Ha construido expectativas.

La situación sería preocupante solo con analizar la caída de inversión, pero todavía lo es más cuando comprobamos qué ocurre con el dinero que sí aparece en los presupuestos.

En 2024, el primer ejercicio completo del PP al frente de la Generalitat, únicamente se ejecutaron 19,6 millones de los 59,2 millones presupuestados para la provincia. Apenas un 33%. Dicho de otra manera: dos de cada tres euros anunciados para Castelló nunca llegaron a invertirse.

Además, 75 de las 137 partidas nominativas destinadas a nuestra provincia terminaron con cero euros ejecutados. Cero.

El problema no son solo los recortes presupuestarios. El problema es que incluso aquello que se anuncia, después no llega a la calle.

En 2025, lejos de corregir esta situación, el Consell del PP consolidó este modelo. El presupuesto territorializado para Castellón bajó hasta los 122,6 millones de euros, un 14% menos que el año anterior y alrededor de 55 millones menos que en el último presupuesto del gobierno del Botànic.

Por eso, también es necesario hablar de responsabilidad política. El PP de Castellón no puede levantar la voz únicamente cuando mira hacia Madrid y quedarse en silencio cuando quien incumple es la Generalitat gobernada por su propio partido.

Defender Castellón no consiste en elegir contra quién protestar según el color político. Defender Castellón es exigir siempre lo que corresponde a nuestra tierra. Marta Barrachina y el PP provincial hacen mucho ruido contra el Gobierno de España, pero mantienen demasiado silencio ante los incumplimientos del Consell. Y nuestra provincia no necesita serviles cortesanos del gobierno valenciano; necesita representantes que defiendan esta provincia allí donde haga falta.

Desde el PSPV-PSOE vamos a seguir reivindicando una Generalitat que mire a Castellón con hechos. El PP prometió impulso y nos ha traído, desde el primer día, menos inversión, menos ejecución y los mismos retrasos de siempre.

No podemos permitirnos una legislatura perdida. Porque las provincias no viven de las fábulas. Viven de hospitales que se construyen, de carreteras que avanzan, de centros educativos que abren sus puertas y de proyectos que dejan de estar en el papel para convertirse en realidad.

Después de tres años, conocemos demasiado bien la moraleja de esta historia. En todo este tiempo, ya hemos escuchado a demasiados cuentacuentos. Castellón merece, por fin, unos gobernantes que gestionen y una Generalitat que cumpla.

Alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón.