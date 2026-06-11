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Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

Ningú fa baixar la cara

Cantava Al Tall que «a un home que ve del poble ningú fa baixar la cara» i, amb el seu permís, després d’aquesta temporada crec que podem dir que a un aficionat del Club Esportiu Castelló tampoc ningú li fa baixar la cara.

I sí, si no els importa, hui no escriuré de política, sinó d’eixe sentiment que és l’albinegrisme, perquè després d’aquest temporadón el nostre club s’ho mereix. Vaja per davant que jo de futbol en sé ben poc. Fa uns anys, en una campanya d’abonaments, el club va fer un anunci que portava per títol Al puesto, on un jove explicava aquest sentiment, quin era el seu lloc a Castàlia, com anar-hi era recordar els seus, i aquell anunci tenia una frase genial amb la qual m’identifique plenament: «A mi no m’agrada el futbol, a mi m’agrada el Castelló».

El que ha fet l’equip aquesta temporada és una barbaritat. Hem d’estar més que orgullosos, especialment de Pablo Hernández, que per a mi és el principal responsable d’haver agafat uns jugadors que ni tan sols es coneixien i haver construït un equip. Un equip que ha jugat a futbol i que ens ha fet gaudir al camp… Gaudir i patir, perquè, com totes i tots sabem, ser del Castelló significa patir. Ahir alguns mitjans de comunicació deien que s’havia acabat el somni de pujar a Primera, però jo crec que no. Estic convençut que no. Només cal saber d’on venim i el camí recorregut per entendre que continuarem avançant, que El Gloriós està ple d’il·lusió i amb ganes de competir amb els millors, perquè ho som i perquè ens ho mereixem.

Enhorabona al club per aquesta temporada; a Pablo, als jugadors i a l’afició, que ho hem pogut gaudir i que hem tornat a demostrar que mai deixem de creure. I pam, pam, orellut!

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

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