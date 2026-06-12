Accesibilidad para la foto

Hace ahora un año denunciamos el lamentable estado de las playas accesibles de Castelló. Pasarelas irregulares, vestuarios y baños cerrados, sin toldos, falta de personal especializado y ausencia de servicios básicos para garantizar que las personas con discapacidad disfruten del litoral en igualdad de condiciones. Un año después, todo sigue igual.

La alcaldesa se comprometió a que el operativo de playas estaría listo en junio, pero seguimos con las playas accesibles sin toldos, sin baños ni cambiadores adaptados, sin mobiliario específico y sin personal de atención al baño. Las pasarelas siguen cubiertas de arena sin mantenimiento, las flexipasarelas ni siquiera llegan a la orilla y la posición de las barandillas instaladas en el agua dificultan más de lo que ayudan. Tampoco existe un control efectivo sobre el uso de los espacios reservados para personas con discapacidad, permitiendo que quienes necesitan estos recursos encuentren obstáculos añadidos para acceder a la playa.

Lo denunciamos el verano pasado. Lo hemos reiterado en los consejos rectores del Patronato de Turismo, pero nada ha cambiado. Mucho postureo, anuncios y propaganda, pero nula gestión.

La accesibilidad no puede ser un decorado para hacerse una foto cuando llega el verano. Es un derecho. Y una ciudad que presume de ser abierta, inclusiva y turística no puede tratar a las personas con discapacidad como una ocurrencia estacional.

Castelló merece playas accesibles de verdad. No accesibilidad de postal.

Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló