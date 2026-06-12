La visita del Papa a España ha sido un éxito de organización y bien hacer del Estado, en perfecta coordinación con el solvente protocolo del Vaticano. La imagen de nuestro país adquirió impecable proyección internacional, que es menester reconocer y aplaudir. Otra cosa es el gris clima político envenenado por la polarización fomentada de forma desatada desde el sanchismo; siguiendo la senda marcada por la biblia de Pedro Sánchez: Manual de resistencia, título al que habría que añadir marrullera y del lodazal. Empero, ni siquiera la estulticia de ciertos peones con sillón en el Consejo de Ministros (los dos Óscar) ha empañado la efemérides protagonizada por León XIV, tampoco ha distraído a la ciudadanía de la crisis institucional azotada por graves escándalos que en cualquier democracia liberal europea habría desembocado en dimisiones y convocatoria de elecciones. Entre tanto, Sánchez a la suya buscando el oportunismo personal viajando por primera vez a Arguineguín (puerto de la vergüenza cuando el covid) protegido bajo la capa papal. En Canarias el jefe del Ejecutivo no es bien recibido y la alcaldesa de Mogán ha sido clara: «Viene a blanquear su imagen».. En Barcelona estuvo con catorce ministros y la imputada Begoña Gómez. Con el taciturno Illa y los socios catalanes el terreno es confortable, ya se ocupa el fiel Óscar Puente de dorar la píldora con notable zafiedad a base de estupideces en X. Fomentando la polarización con la chusca comparación de la Barcelona «de la modernidad» y el Madrid «del café con leche». Un bufón con cartera.

Periodista y escritor