Defender a los vecinos, no a los okupas

La okupación ilegal ha dejado de ser una excepción para convertirse en una preocupación cotidiana. En Almassora lo vemos de cerca con viviendas vacías convertidas en focos de conflicto, comunidades enteras alteradas por la inseguridad y familias que sienten que el sistema no protege sus derechos con rapidez y contundencia.

Esta semana he recibido en Almassora al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para compartir experiencias de gestión municipal y analizar esta problemática. Lo hicimos, además, escuchando directamente a vecinos afectados, porque la política municipal no puede hacerse desde la distancia ni desde los despachos cerrados.

Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano. Somos quienes recibimos las llamadas de auxilio, quienes vemos el miedo y el cansancio de los residentes, quienes intentamos mediar, reforzar la vigilancia y actuar dentro de nuestras competencias. Pero también somos quienes sufrimos la impotencia de trabajar con unas herramientas legales claramente insuficientes.

En Almassora no nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos creado la Unidad Viogén, Mediación e Información Antiokupación dentro de la Policía Local, hemos organizado jornadas específicas para abordar esta problemática y hemos reforzado la coordinación policial. Gracias a ello, nuestros agentes han logrado paralizar diversos intentos de okupación mediante una actuación rápida, profesional y eficaz. Mi reconocimiento absoluto a la Policía Local por ese trabajo ejemplar.

Pero el problema no se resolverá solo con esfuerzo municipal. Hace falta una respuesta firme del Gobierno de España. Y, desgraciadamente, esa respuesta no llega. Mientras los ayuntamientos damos la cara ante los vecinos, el ejecutivo central sigue sin impulsar una reforma legal seria que permita actuar con agilidad frente a las okupaciones ilegales.

Resulta incomprensible que quien ocupa ilegalmente una vivienda pueda mantenerse durante meses aprovechándose de vacíos normativos, mientras los propietarios y las comunidades vecinales soportan la incertidumbre, el deterioro de la convivencia y, en muchos casos, el miedo. No se puede estar del lado de quienes vulneran la ley y abandonar a quienes la cumplen. Los vecinos merecen soluciones, no excusas.

Alcaldesa de Almassora