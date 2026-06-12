El éxito y el fracaso

Hay derrotas que explican mejor un proyecto que algunas victorias. Y hay victorias que, con el paso del tiempo, resultan ser poco más que un espejismo. Vivimos, sin embargo, en una sociedad que solo entiende el lenguaje del marcador final. Ganar o perder. Éxito o fracaso. Blanco o negro. Sin término medio.

Estos días muchos aficionados del Castellón sienten orgullo por su equipo, pero también cierta decepción por haberse quedado a las puertas de un ascenso a Primera División. Es lógico. El deporte está hecho de emociones y nadie celebra una eliminación. Pero reducir toda una temporada a un último resultado sería tan injusto como juzgar un libro por su última página. El Castellón cierra una campaña magnífica aunque sin una guinda que parecía impensable al principio del curso.

Nos hemos acostumbrado a medirlo todo por el desenlace. El estudiante que no consigue la nota que esperaba cree que ha fracasado. Hoy se publican los resultados de la PAU y se vivirán situaciones así. O el emprendedor que cierra un negocio parece haber desperdiciado años de esfuerzo. Hay infinidad de ejemplos de esta forma de mirar la vida.

También pasa con la huelga educativa, pese a que ahora queda en suspenso. Después de tantos días de parón, las causas han pasado, en cierta medida, a un segundo plano y estamos obsesionados por el desenlace. ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá que ceder? Como si todo se redujera a un partido de fútbol. Pero una negociación no es eso. Cuando una parte sale derrotada por completo, rara vez gana la sociedad. Lo deseable no es encontrar un vencedor, sino una solución para un pilar básico como la educación.

Casi todo lo importante en la vida no se construye con una sucesión de victorias, sino con una acumulación de intentos, correcciones y aprendizajes. También hay derrotas. El éxito es una fotografía. La trayectoria, en cambio, es una película que no puede juzgarse por una escena. El verdadero fracaso no consiste en quedarse a un paso de la meta. Consiste en dejar de caminar por miedo a no alcanzarla.

Redactor jefe de Mediterráneo