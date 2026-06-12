León XIV: un discurso incómodo

Aun a riesgo de añadir poco al torbellino de artículos, editoriales y tertulias que ha suscitado la visita del Papa, y pensando que no decir nada puede ser también una forma cómoda de evasión, quiero dejar aquí unas breves consideraciones. Lo primero que llama la atención es la idea que León XIV parece querer situar en el centro de su mensaje, una idea antigua, pero muy vigente: la dignidad humana como fundamento último de la convivencia. «No se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano». La frase resulta casi incómoda por su sencillez. Es una afirmación religiosa, pero sobre todo es una exigencia ética de primer orden. Si la trascendencia no se encarna en la justicia cotidiana, acaba volviéndose contradictoria consigo misma.

De esa convicción derivan otras que, a su vez, la refuerzan: la necesidad de no degradar al adversario, la crítica a la polarización, la defensa de los emigrantes más allá de su reducción a cifras, la condena de las posturas identitarias que rechazan al diferente o la reivindicación de la paz en un mundo cada vez más frágil e incierto.

Todo ello configura un discurso reconocible dentro de una determinada tradición de la Iglesia, aunque con demasiada frecuencia haya quedado eclipsado por otras prioridades más internas o doctrinales. Lo que parece recordarnos ahora es que difícilmente puede existir fidelidad al núcleo del cristianismo sin una atención efectiva a los descartados de la sociedad.

No se trata, desde luego, de una intuición exclusiva del cristianismo. Sócrates en la tradición clásica, Kant en la Ilustración o figuras contemporáneas como Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, por citar solo algunos ejemplos, situaron igualmente la dignidad humana en el centro de sus reflexiones y de su acción. La defensa de la persona frente a la violencia, la exclusión o la humillación, forma parte del mejor patrimonio moral de la humanidad.

Por ello resulta reconfortante escuchar este acento en boca del Papa. Y más aún cuando entronca con una parte de nuestra propia historia. La Escuela de Salamanca, con Vitoria, Suárez o De las Casas, anticipó algunos de los principios que hoy asociamos a los derechos humanos y al derecho internacional. Aquellos pensadores defendieron que existen límites morales en la relación con el otro.

Las palabras del Papa deberían concernirnos a todos, pero probablemente no interpelan a todos por igual. Adquieren una fuerza especial para quienes hacen gala de su identidad cristiana y, al mismo tiempo, justifican guerras injustas, convierten al inmigrante en sospechoso permanente o contemplan al diferente como alguien con menor dignidad. Porque cuando se invoca a Dios mientras se levantan muros contra el prójimo, la contradicción no es política o moral, sino también evangélica.

Tal vez ahí resida el principal valor de este viaje. No en la novedad de las palabras pronunciadas, sino en la voluntad de devolverlas al centro del debate público y hacerlo con serenidad y claridad. Porque pocas cosas resultan tan incómodas, aunque necesarias, como descubrir la distancia que existe entre lo que decimos defender y aquello que realmente hacemos.

Profesor de Filosofía