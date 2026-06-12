Milagro o acto de hipocresía

Confieso que no soy muy creyente. A pesar de esta afirmación, siempre fui respetuoso con la iglesia católica y sus gentes de base. Posiblemente porque tuve muchos compañeros que, su compromiso con el mensaje evangélico, les llevó a luchar por las libertades democráticas y la justicia social. En todo caso, y como concepto general, también pienso, aunque no es cosa fácil, que si el papa de turno fuera siempre del talante de Francisco o de León XIV, la iglesia, que de por sí tiene potencial, ganaría más prestigio para liderar proyectos por el humanismo, la paz y, repito, la justicia social. Así sea.

Pero, en este caso, lo que me ha impactado es que el discurso de León XIV en el Congreso ha provocado una especie de milagro de baja intensidad. Y aunque suene a mentira, afirmo que no es la primera vez que me he tropezado con este tipo de milagros más corrientes. Milagros de ir por casa y que suelen aparecer, también, y si mis recuerdos no fallan, el día de después de unas elecciones. Me refiero a ese momento en el que frente a los medios de comunicación, ninguna de las fuerzas políticas concurrentes declara que ha perdido. Todas aseveran que han ganado. Bueno pues aquí, entiendo, que ha pasado un milagro parecido: después de escuchar a León XIV hablar de paz, de respetar la dignidad del inmigrante ser humano, de esforzarse para que la discrepancia no sea un insulto…, todos, también los Abascal, Feijóo, Ayuso…, los del PP y VOX, los que impulsaron la Prioridad Nacional, apoyaron la guerra de Irán desde el principio, acusan al gobierno de ilegítimo y hacen de la discrepancia un insulto, manifiestan sin vergüenza que el discurso del papa les ha respaldado sus posiciones. ¿Es un milagro o un acto de hipocresía y desfachatez?

Analista político