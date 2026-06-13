En casa, nos ha dado por ver estos días una serie de documentales sobre presos españoles en cárceles sudamericanas. Empieza con una institución penitenciaria de Bolivia. Resulta terrorífico, tanto por las condiciones en las que viven los presos, que son infrahumanas y quedan fuera de los derechos más elementales, como por la situación social a la que se ven abocadas sus familias.

El primer impacto llega bien pronto, nada más se traspasa la verja de entrada al único módulo donde se encuentran hacinados los presos. Como es obvio, la sobrepoblación encarcelada rebasa no solo lo aconsejable, sino incluso lo lógico. Pero, insisto, no hablo de eso como el componente más llamativo. Lo terrorífico se impone cuando uno se da cuenta, ya desde que se abren los barrotes, que dentro, donde conviven los presos, los policías que supuestamente les custodian no se atreven a entrar. Los presos gestionan ellos mismos las relaciones de la comunidad presa. Como es obvio, allí los códigos penales, las leyes escritas y las determinaciones de los jueces quedan relegados a un segundo plano e imperan los preceptos que deciden los propios encarcelados. Por cierto, ahí andan juntos los asesinos condenados a cuarenta años con los que trataban de sacar droga del país a cambio de dinero. La única diferencia entre ambos es el tiempo que deberán pasar en ese infierno.

Dentro gobierna la ley del más fuerte, pero no en lo físico, sino, como en realidad ocurre afuera, del que posee una mayor capacidad económica para hacer valer su voluntad. Por el hecho de haber entrado en esas cárceles (esto ocurre en casi todas las que hemos visto, no solo en Bolivia), no se te garantiza ni siquiera lo más básico. ¿Quieres dormir en un camastro dentro de una celda? Pues tienes dos opciones, ambas pasan por la obligación de pago: comprar un trozo de una (pura quimera adquirirla toda, salvo que dispongas de muchísimo dinero) o alquilarla. Lo mismo ocurre con la comida. Las instituciones ofrecen tres comidas gratis a la semana. El resto debe pagarlo el preso o se muere de hambre. Tal cual. Una gran parte de los presos está famélica y sobrevive hacinada en pasillos o en celdas carísimas que comparte con tantos presos como espacio hay tumbados en el suelo y pegados entre sí. Horroroso.

Pero he dejado para el final lo peor, aquello que mi mente ni siquiera puede comprender ni quiere hacerlo. Muchos presos conviven, en el interior de la cárcel, con sus familias. Dentro, sin haber sido condenados por nadie, hacen vida las mujeres y los hijos de muchos presidiarios. Las esposas, sin recursos económicos para sobrevivir por ellas mismas afuera, prefieren acompañar al interior a sus maridos. Si lo hacen por voluntad propia o empujadas por un sistema que les arroja a ello podría ser un debate interesante. Lo que no da lugar a opiniones, creo yo, es reventar así la vida de los niños, algunos bebés, obligados por las circunstancias a vivir en un lugar tan infernal como ese. ¿Cuáles son las posibilidades, de cara al futuro, de estos pequeños criados en unas condiciones tan miserables? Terrible.

Editor de La Pajarita Roja