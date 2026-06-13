La industria de la felicidad

Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si lo que quieres es llegar lejos, entonces, ve acompañado. Mi modelo a seguir es el segundo, el de trabajar de la mano de las diferentes instituciones, la ciudadanía y, cómo no, de las empresas privadas. Una fórmula que, tres años después, da sus frutos en forma de inversiones que, sin ninguna duda, impulsan un sector tan importante para Castellón como es el turístico.

Esta semana, en las páginas de Mediterráneo se publicaba una fantástica información a este respecto: la capital de la Plana contará con un nuevo hotel de 136 habitaciones. La propia cadena B&B Hotels, responsable del proyecto, ha destacado que su apuesta por nuestra ciudad se basa en su gran potencial de crecimiento, algo que nos enorgullece, pues ratifica que el trabajo realizado por el equipo de gobierno que tengo el orgullo de presidir va por el buen camino.

Y es que hacía más de 20 años que en la capital no se levantaba un hotel de gran tamaño como este. El último fue el hotel Luz que, precisamente, se encuentra a muy pocos metros del proyectado por B&B Hotels, además del Eurohotel, o el muy próximo Doña Lola. Por ello, creo que es muy revelador que una compañía como esta, que ya cuenta con otro alojamiento en la plaza Fadrell, haya decidido ampliar su oferta con un proyecto que estará situado en la calle Pintor Oliet, frente a la estación de tren.

El nuevo establecimiento hotelero, de tres estrellas, cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y debo destacar que su importancia radica tanto en la inversión que recibe Castellón como en la dinamización económica que supondrá, con la creación de puestos de trabajo y la llegada de visitantes que pasearán, comerán y comprarán aquí. Y no será el único, puesto que otra conocida enseña de la ciudad ya anuncia que va a ampliar su capacidad de alojamiento mientras el Grau, concretamente en el Parc Litoral, acogerá la construcción de otro hotel boutique.

Su construcción supone también ahondar en este proceso de transformación del distrito norte de la ciudad donde, en los últimos meses, también ha abierto sus puertas la residencia de estudiantes Camplus Castellón que, en verano, se transformará en un apartahotel para gente joven.

Nuestra apuesta por el turismo como motor económico de la ciudad es firme y lograr la desestacionalización, uno de nuestros grandes desafíos. No estamos solos. Como les decía, en nuestros grandes proyectos nos gusta ir de la mano de quienes más saben y más pueden aportar para hacer de Castellón la ciudad que todos queremos.

El turismo es la industria de la felicidad. Es el arte de acoger, de fabricar recuerdos, de conseguir que alguien elija nuestra casa para disfrutar de su tiempo más valioso, de sus días de descanso con sus seres más queridos. Parece sencillo, pero no lo es. En nuestro caso, tenemos muy claro qué tipo de destino turístico queremos ser. Como dice nuestra nueva marca turística, Castellón, vivir lo auténtico, aspiramos a ser y que se nos conozca como un lugar turístico lejos de los modelos basados en la masificación o el artificio, como una ciudad que se comparte, que se vive sin prisas y que invita a conectar con su esencia. Una localidad que quiere convertirse en referente de ciudad mediterránea auténtica, reconocida por su calidad de vida, su hospitalidad y su capacidad de ofrecer experiencias memorables desde la sencillez y el equilibrio.

Contamos con todos los ingredientes necesarios para conseguirlo: un clima privilegiado, cuatro kilómetros de playas de arena dorada y aguas cristalinas certificadas con tres banderas azules, dos parques naturales (las islas Columbretes y el desierto de Las Palmas), un rico patrimonio artístico y cultural por descubrir y una gastronomía basada en nuestros productos de kilómetro 0 irresistible. Pero no nos conformamos.

Queremos ser un destino que sorprende siempre. Por eso, programamos propuestas innovadoras y familiares que en poco tiempo ya están consolidadas, como el III Festival Internacional del Viento. Una cita que acaba de llenar nuestras playas con cerca de 50.000 personas y que ha logrado más de un 95% de ocupación en el Grau y cerca de un 90% en el resto de la ciudad. Y también estamos avanzando en un tipo de turismo que está viviendo un momento muy dulce, el turismo musical. La banda sonora de nuestra ciudad ha cambiado. Hoy es la de un Castellón en vivo y en directo.

En este camino hacia la desestacionalización no me puedo olvidar del deporte, con nuestro CD Castellón como emblema, que este año nos ha dado tantas alegrías y nos ha hecho soñar en grande y que estoy convencida que la próxima temporada conseguirá el sueño de subir a Primera. Pero también de eventos nacionales e internacionales como el maratón, que llenan nuestros hoteles en temporada baja o el deporte base, que cada fin de semana cita a miles de familias que descubren Castellón y la anotan en su agenda de imprescindibles. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón