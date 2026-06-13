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Opinión | LA RÚBRICA

Esther Gómez

Esther Gómez

Un orgull més, però un ben diferent

Hui, Vallat té el privilegi de formar part, junt amb Arañuel i Alcúdia de Veo, del Correbandera, una iniciativa impulsada per Queer Castelló per portar les reivindicacions del col•lectiu LGTBIQ+ als pobles de la nostra província i visibilitzar la realitat de la diversitat en el món rural.

Per primera vegada en la seua història, el nostre municipi celebra una jornada de reivindicació i orgull per al col·lectiu. I l’Ajuntament, com no podia ser d’una altra manera, dona suport a aquesta iniciativa perquè defensar la igualtat i la llibertat també és construir poble.

Però aquesta no és l’única primera vegada de la legislatura. En els darrers tres anys, Vallat ha fet un gir valencianista i progressista que ha situat les persones al centre de les polítiques públiques de l’Ajuntament. Hem impulsat accions pioneres en matèria d’igualtat i envelliment actiu; hem aprovat tres pressupostos participatius perquè el veïnat decidisca directament sobre el futur del poble; hem creat una línia d’ajudes per a totes les associacions; hem adquirit la primera vivenda social per afavorir l’emancipació juvenil i el repoblament; i també hem avançat en la transició energètica amb plaques solars i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Perquè les primeres vegades no són només fets puntuals. Són la prova que Vallat continua avançant en tots els àmbits, ampliant drets, generant oportunitats i demostrant que els pobles menuts també poden liderar els grans canvis.

Alcaldessa de Vallat

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