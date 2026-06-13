Peñíscola arranca la temporada alta turística con una agenda de actividades repleta de citas dirigidas a visitantes de todas las edades. Durante los meses centrales de la temporada turística estival, desde la semana próxima, julio y agosto, Peñíscola ofrece un conjunto de actividades culturales, lúdicas y deportivas que complementan los atractivos patrimoniales, históricos, y naturales con los que cuenta el destino.

Las playas, el casco histórico y el Castillo del Papa Luna son escenarios singulares para la celebración de actividades en un entorno patrimonial y natural único.

La extensa playa norte acoge, de lunes a viernes, sesiones de aeróbic y zumba. Las sesiones se desarrollan tanto en la zona de Peñismar como en la arena junto a la Oficina de Información Turística central.

Como cada verano, Peñíscola se convierte en destino turístico cultural gracias a la programación de importantes eventos como el Festival de Teatro Clásico, que impulsa la Diputación de Castellón, o el Festival de Música Antigua y Barroca en el que colaboran Ayuntamiento, Diputación y Generalitat. El Festival Internacional de Jazz de Peñíscola junto al Romantic Fest, la nueva apuesta, atestigua que la programación cultural ha regresado con fuerza al Palau de Congressos gracias al impulso del Institut Valencià de Cultura.

El Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola se celebrará en el patio de armas de la fortaleza y el mismo escenario acogerá el Festival de Música Antigua y Barroca. Con motivo de la celebración del mismo, la Casa de l’Aigua abre sus puertas para ofrecer actuaciones para el público familiar y tendrá lugar el esperado piromusical la noche del 2 de agosto.

El área de Cultura programa el Festival de Teatre al Carrer, que está orientado al público familiar, todos los jueves de julio y agosto; los miércoles hay visitas guiadas teatralizadas por la ciudadela y los martes actividades infantiles gratuitas.

A finales de agosto también se programa el Festival Internacional de Guitarra Hondarribia- Peñíscola que también tendrá lugar en el castillo. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola mantiene su propuesta por la promoción del patrimonio a través de la organización de distintas visitas guiadas por la ciudadela.

Hasta el 1 de septiembre se programan las rutas guiadas y se agrupan por distintas temáticas. Desde esta próxima semana, cada día, se llevan a cabo las visitas guiadas históricas y de cine a las 19.30 horas. Las rutas nocturnas por el casco antiguo tienen lugar todos los viernes, el mismo día en el que se lleva a cabo el cine en la playa sur.

Alcalde de Peñíscola