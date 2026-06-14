Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Beatriz Bonet / Inmaculada Usó
El camí del teu futur
En el nostre dia a dia hem de prendre decisions de manera constant, però hi ha moments en la vida en els quals s’intensifica aquesta tasca en tots els sentits. Un d’aquests moments és quan es finalitzen els estudis preuniversitaris i s’ha de començar una nova etapa acadèmica: la universitat.
La transició cap a uns estudis i cap a una professió no és un camí lineal, sinó tot el contrari: hem de fer front a reptes i dificultats que poden anar apareixent durant el trajecte. L’estudiantat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior ha fet un pas més en el seu camí de futur: s’ha presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU), ha viscut una setmana d’incertesa fins a conèixer els resultats i ara es planteja si sol·licitar revisió de les qualificacions d’algun dels exàmens o, en alguns casos, fins i tot es planteja si tornar a presentar-se per a millorar algunes assignatures.
Decidir què estudiar no és una tasca ni immediata ni fàcil, sinó que és un procés complex, que requereix dedicació. Podríem dir que cal un engranatge per a poder prendre una decisió realista i ajustada al perfil personal. La base del mecanisme perquè això funcione és l’autoconeixement. Aquest coneixement personal el conformen els interessos, els valors, les aptituds i la personalitat, tenint en compte també la informació del nostre entorn familiar, educatiu i social. I l’altra peça són les opcions formatives, és a dir, conèixer i endinsar-se, per una banda, en les carreres universitàries i els àmbits professionals i, per l’altra, en l’entorn universitari que emmarca totes les oportunitats que acabaran formant la persona de manera integral, com per exemple, el programa Estudia i Investiga de la Universitat Jaume I (UJI), que fomenta el talent de l’estudiantat excel·lent.
I mentre està en marxa tot això, les mares i els pares han d’augmentar en grans dosis la paciència i, més que mai, reforçar l’acompanyament, mantenir un clima de confiança i una escolta activa. La preocupació de les famílies, de vegades, es declina cap a la inserció laboral com a variable decisòria i pot fer que els i les joves s’allunyen de la seua vocació real, que és la que els motivarà i els farà arribar a l’èxit. Hem de tenir en compte que la decisió és d’ells i elles i els hem d’oferir tot el nostre suport.
El paper dels orientadors i orientadores dels centres educatius és clau en l’assessorament vocacional per a ajudar l’estudiantat a trobar quin és el seu itinerari acadèmic i professional. La coordinació entre l’etapa preuniversitària i la universitària és fonamental per a facilitar la transició, de manera que la Unitat d’Orientació de l’UJI ofereix tot un ventall d’accions que ajuden a la presa de decisions, entre les quals destaquen les Jornades de Portes Obertes, el programa Practica a l’UJI o l’Espai Olímpic.
Finalment, ha arribat el moment de posar en marxa el pla d’acció concret. En aquesta presa de decisions, no hi ha d’haver una única elecció vàlida i s’ha de tenir un pla A, B, C, D…
La forma de plasmar-ho i sol·licitar els graus d’interès és la preinscripció universitària. Una recomanació és que, encara que penses que amb la teua nota d’admissió no pots cursar la carrera que t’agrada perquè l’has comparada amb la nota de tall de l’any anterior i és inferior, has de pensar que no se sap quina serà la d’enguany, així que és importantíssim fer la preinscripció per ordre de graus d’interès. D’aquesta manera, si no t’admeten en la primera preferència, tens l’opció d’indicar que vols estar en llista d’espera. Hi ha moltes persones que han pogut accedir a uns determinats estudis tot i estar, inicialment, en llista d’espera.
Com a referència, és important consultar el portal web Transita a l’UJI, www.transita.uji.es, que recull els continguts referents a l’accés i admissió a la universitat (notes de tall, ponderacions, preinscripció…) als graus universitaris (internacionalització, eixides laborals…), als programes universitaris, a les taxes acadèmiques, ajudes i beques, i a l’allotjament.
Quan arribe el moment de la presa de decisions, recorda triar els estudis i professions que millor encaixen amb tu.
A la Universitat Jaume I t’acompanyarem en el camí per a créixer com a persona i per a arribar a ser un gran professional.
Unitat d’Orientació. Vicerectorat de Docència i Estudiantat Universitat Jaume I
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