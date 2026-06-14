España y León XIV

Los españoles vamos cada vez menos a misa. La mayoría de los matrimonios son civiles. Ya no hay tantas comuniones como antes. Se celebran muy pocas confirmaciones. La iglesia católica ha perdido influencia. No obstante, en los grandes eventos, en Semana Santa, en Navidad, o en la reciente visita del Papa constatamos una religiosidad enorme. Las personas necesitamos creer. Somos débiles. Lo sabemos. Y necesitamos seguir luchando para que la sociedad de consumo no nos acabe consumiendo. Cada mañana nos levantamos para dar lo mejor de nosotros en un mundo en el que, cada vez, se valora menos el esfuerzo, el trabajo bien hecho y el compromiso. Y eso nos duele. Y la fe, que mueve montañas, ayuda en este viacrucis terrenal, humano, laboral y social.

La visita de León XIV ha dejado en evidencia que, como sociedad, la española no ha perdido de vista sus raíces cristianas. Pese a lo que muchos adalides del poscomunismo de café, copa y puro se empeñan en dogmatizar, Europa se ha construido sobre los cimientos del cristianismo. Aunque la mayoría de nosotros no seamos católicos practicantes, mostramos respeto y compromiso con una idea común. En ese orden de cosas, creo que León XIV representa mejor que nadie la modernidad, la puesta en valor y renovación de ese concepto.

Ver Madrid movilizada, me gustó. Ver Barcelona, con la Sagrada Familia como icono de masas, me abrumó. Ver las Islas Canarias, abriéndose en canal ante el pontífice, me rompió el corazón, me estremeció. Toda la visita papal fue una bendición.

Escritor