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Opinión | PARAULES DE VIDA

Sergi Gordo

Sergi Gordo

Lourdes, un camí cap al cor de Déu

Hi ha llocs on el cel sembla inclinar-se de manera suau i delicada sobre la terra; horitzons de plenitud on el cor torna a respirar en pau; racons sagrats on les llàgrimes troben consol i on la fe es torna a encendre en silenci. El Santuari de Lourdes és un d’aquests llocs que es deixa intuir en el silenci, en la llum humil de les espelmes i en la mirada confiada dels pelegrins que hi acudim per trobar-nos amb la nostra estimada Mare.

Del 25 al 29 de juny peregrinarem junts fins a la gruta beneïda on la Mare de Déu va voler manifestar la seva tendresa infinita a santa Bernardeta. També avui sentim que Ella torna a pronunciar el nostre nom amb la mateixa dolcesa amb què anomena els seus fills malalts, cansats o esperançats. Peregrinar a Lourdes no és només visitar el santuari i endinsar-se en el cor d’una Mare que no es cansa d’esperar-nos… Posar l’ànima a Lourdes és permetre que Déu ens surti a l’encontre, que es deixi veure en els ulls dels més vulnerables, que ens parli en la veu dels enamorats; és caminar portant en el nostre costat els noms, les recerques i els agraïments de cada dia.

Potser molts sentiu que necessiteu un descans per a l’ànima; d’altres desitgeu donar gràcies, demanar llum, confiar una malaltia o, simplement, tornar a mirar de prop Maria. Lourdes sempre té lloc per a qui hi arriba amb el cor obert.

La Verge no crida els perfectes, els immaculats i els purs, sinó els qui necessiten esperança. Per això, Lourdes és el lloc on hom descobreix que mai no ha estat sol i que, enmig de la matinada més fosca, hi havia una llum encesa pronunciant el seu nom amb infinita tendresa.

Animeu-vos a caminar amb nosaltres! Deixeu-vos seduir per la mirada de Maria! Que Ella surti al nostre encontre pel camí, pronunciï el nostre nom i netegi el fang que portem als peus. Només així podrem descobrir, quan tornem de nou a casa, que allò que crèiem haver anat a buscar allà ja ens esperava des de sempre en el cor de Déu; com una presència que no s’apaga i com una llar interior on l’ànima, finalment, descansa en l’abraçada serena d’Aquell que sempre ens ha estat esperant.

Bisbe de Tortosa

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