Compromís: ocho años sin instituto

Este miércoles 10 de junio, el alcalde de Borriol nos anunciaba la compra del suelo del instituto. ¡Qué buena noticia para todo el pueblo! Vecinos que hemos visto a nuestros hijos crecer sin la oportunidad de acudir a un edificio definitivo. Familias enteras cuyos hijos cursan hoy Infantil o Primaria y deseaban esta noticia con gran esperanza.

Compromís, ese partido que el 27 de marzo de 2018 aprobó en pleno una modificación de crédito y anunció la compra del suelo, nos ha regalado el 10 de junio de 2026 que por fin lo ha conseguido. ¡Aleluya!

Sí, sí. Pueden volver a leer la frase anterior. Del 27 de marzo de 2018 al 10 de junio de 2026. Más de ocho años. Todo un ejemplo de gestión.

Hoy nos preguntamos si el alcalde de Compromís espera que le hagamos la ola. Creo, honestamente, que el hartazgo nos ha consumido a todos. Porque ahora tenemos suelo, pero Compromís no lo ha urbanizado. Y esa obligación que es municipal la conoce este alcalde desde hace más de ocho años.

Urbanizar es dotar de agua, luz, alcantarillado y accesos el suelo del instituto. Significa comprar o expropiar terrenos anexos a la parcela adquirida para poder desarrollar. Y todo eso es lo que durante más de ocho años Compromís ni ha previsto ni presupuestado.

Hoy le pedimos a este alcalde que informe de los plazos que quedan. Abriendo el ayuntamiento a todo el pueblo y no en un despacho a puerta cerrada. Con honestidad. Porque de eso va la democracia.

Portavoz del PP en Borriol