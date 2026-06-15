Conectar, no impresionar

Con frecuencia se piensa que para epatar en la vida social se necesita ser la persona más brillante, ingeniosa o atractiva del lugar. Pero la psicología social demuestra que esto es un error, pues intentar impresionar suele levantar barreras, generando rechazo en lugar de atracción. El verdadero secreto de las personas genuinamente magnéticas no radica en su propio brillo, sino en su capacidad para hacer sentir bien a quienes las rodean.

Al conocer a alguien nuevo, nuestro cerebro no busca admirar su currículum, sino evaluar su peligrosidad para garantizar nuestra supervivencia. En cuestión de milisegundos, el subconsciente se plantea una pregunta crítica: ¿Esta persona es una amenaza para mí? Con el fin de conectar con la gente, la psicología propone tres claves tan potentes como sencillas. En primer lugar, es necesario priorizar la calidez antes que la competencia. El cerebro necesita verificar que alguien es seguro antes de decidir si es inteligente, por lo que una sonrisa ligera y un contacto visual natural activan la confianza instantánea. En segundo lugar, es crucial plantear preguntas con eco emocional que rompan el hielo. Dejar atrás el estudias o trabajas, para sustituirlo por preguntas de más calado que inviten al otro a conectar con nuestras emociones, transformando una charla superficial en una más íntima. Por último, resulta eficaz aplicar el efecto espejo, mimetizando el tono de voz, el ritmo o la postura del interlocutor. Este reflejo inconsciente comunica a su cerebro que compartís una misma sintonía, logrando más empatía.

En definitiva, la magia social no ocurre cuando intentamos deslumbrar, sino cuando logramos iluminar a la otra persona. Así que, cuando conozcas a alguien, no intentes impresionar, intenta conectar.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)