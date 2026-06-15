Estrés térmico, un valor en alza

Hace calor, sí, hace un calor de nariz de Pinocho en plena forma. A nivel laboral se le denomina estrés térmico, ya le hemos puesto nombre y ahora nos falta poner en contexto el panorama al que nos enfrentamos. Cada año las altas temperaturas nos recuerdan que el cambio climático es una realidad. La construcción y el agro lo sufren, pero no debemos olvidar a nuestra industria azulejera con maquinarías que producen altas temperaturas, así como infinidad de trabajos que seguro que se nos queda en el tintero y por supuesto cada uno con su peculiaridad.

Uno de los problemas de raíz es la falta de visión por parte de algunas empresas, las cuales consideran que poner medidas para paliar los efectos del calor es un gasto. Les voy a descubrir una evidencia, es una inversión, no solo una inversión en la salud de las personas trabajadoras, es una inversión con un retorno económico positivo para las empresas. La buena salud de las personas trabajadoras tiene una repercusión directa en una mayor productividad y en consecuencia de sus tan ansiados beneficios. No voy a regar de cifras el artículo, simplemente realicen una búsqueda en internet sobre estudios sobre inversión en prevención de riesgos laborales y lean.

Tampoco sería justo obviar las empresas que sí ponen medios para paliar sus efectos y cada año ponen alguna que otra medida más. Medidas como proporcionar agua con sales minerales, EPI adecuados a la estación del año, áreas de descanso en los trabajos exteriores con sombras, horarios adaptados a las horas de menor intensidad solar, sensores que detectan golpes de calor y muchas más medidas que se pueden adoptar.

Desde UGT-FICA Comarques de Castelló queremos hacer un llamamiento a las empresas para que recojan las ideas y propuestas de nuestros delegados y delegadas de Prevención, que son la voz de la plantilla. Igual la solución pasa porque las reuniones de la toma de decisiones sobre el estrés térmico las realicen en el lugar de trabajo que van a valorar y no en una oficina con el aire acondicionado a todo trapo y las botellitas de agua fresquita encima de la mesa…

Secretario general de UGT-FICA Comarques de Castelló