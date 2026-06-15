¿Tú qué prefieres que rescaten?

Hace 15 años, en plena crisis financiera, el Gobierno del PP decidió destinar decenas de miles de millones de euros al rescate bancario. Se nos dijo que era necesario y que no costaría dinero a los contribuyentes. La realidad fue muy distinta. Más de 70.000 millones de euros de dinero público destinados a rescatar bancos mientras miles de familias perdían sus viviendas y se ejecutaban desahucios en toda España. Nunca los hemos recuperado.

Aquella imagen sigue grabada en mi memoria: bancos rescatados y personas abandonadas a su suerte. Hoy el debate es muy diferente. Y afortunadamente también lo son las prioridades. El principal problema de muchas familias españolas es poder acceder a una vivienda, tanto de alquiler como de compra. Especialmente para los jóvenes, que trabajan, estudian, se esfuerzan y, aun así, tienen dificultades para emanciparse.

Por eso la vivienda se ha convertido en la gran preocupación de nuestro tiempo. Y en una prioridad política para el Gobierno de España. La entidad estatal Casa 47 ha situado el artículo 47 de la Constitución en el centro de acción. Este artículo reconoce el derecho de todos los españoles a tener una vivienda digna y hoy se está convirtiendo en una hoja de ruta. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros, triplicando los recursos del plan anterior. Una inversión histórica que incluso supera el volumen de muchos programas financiados con fondos europeos, que tanto están transformando la Vall en los últimos años. El objetivo es construir un parque público de vivienda de alquiler asequible con capacidad suficiente para influir en el mercado y garantizar oportunidades a quienes hoy tienen más dificultades.

Se trata de una apuesta estratégica que mira al largo plazo, que requiere planificación, inversión y colaboración entre administraciones. Y precisamente ahí es donde la Vall d’Uixó ha recibido una gran noticia. Gracias a una donación del Gobierno de España, el Ayuntamiento incorporará ocho solares procedentes de la Sareb al patrimonio municipal. Más de 7.200 m2 de suelo que pertenecían al conocido como banco malo y que pasan a ser públicos. Esta donación nos permitirá planificar el desarrollo de nuestra ciudad durante los próximos años. Es una oportunidad extraordinaria. Mientras el portavoz del PP intenta instalar el relato de que el Gobierno de España no aporta nada a la Vall, los hechos vuelven a demostrar lo contrario. A los cerca de 20 millones de euros de fondos europeos que están transformando nuestra ciudad se suma ahora esta cesión de suelo con un enorme valor estratégico.

Disponer de este suelo que hasta ahora no teníamos es disponer de futuro. Ahora toca decidir qué queremos construir en esos espacios. Cómo podemos aprovecharlos para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Y especialmente cómo podemos contribuir a facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan. Por eso desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en la elaboración del I Plan Municipal de Vivienda. Queremos escuchar a la ciudadanía, analizar la realidad de la Vall y planificar las actuaciones que marcarán los próximos años.

Los ayuntamientos estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. Pero también es necesario que la Generalitat haga lo propio. Hace 11 años, el gobierno valenciano presidido por el PSOE activó el plan Edificant para rehabilitar y construir centros educativos. Ha dado sus frutos hasta que el PP lo ha paralizado porque su modelo no es el de defender la educación pública.

La vivienda es uno de los grandes de retos de nuestra generación. Por eso necesitamos un nuevo gobierno valenciano que apueste por un plan que siga este modelo, que financie a los ayuntamientos para que podamos construir, rehabilitar y ampliar el parque residencial público protegido. Diana Morant ya se ha comprometido a ponerlo en marcha si es presidenta en 2027.

Y aquí es donde vuelven a aparecer las diferencias entre dos formas de entender y hacer política. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez cede suelo público para construir vivienda asequible y los ayuntamientos planificamos cómo ampliar el parque público, otros están a otras cosas. Por ejemplo, a pasear con García Albiol por la Vall hablando de okupación.

Me permitirán que les interpele y les haga unas preguntas muy sencillas. ¿Cuántas personas conocen a las que les hayan ocupado su vivienda habitual? ¿Y cuántas conocen que no pueden independizarse porque el alquiler es inasumible? ¿Cuántas familias conocen que tienen dificultades para llegar a fin de mes por el precio de la vivienda? ¿Cuántos jóvenes siguen viviendo con sus padres porque comprar o alquilar se ha convertido en una carrera de obstáculos? Ustedes mismos... Por eso yo hablo de futuro, de construir vivienda pública, de poner suelo al servicio de la ciudadanía, de ampliar derechos. A mí me preocupa cómo resolver los problemas reales de la gente y no qué triquiñuelas usar o a qué miedo apelar para distraerla de ellos.

Alcaldesa de la Vall d'Uixó