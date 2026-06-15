El pucherazo

Ya sabíamos lo que pasó en las primarias del PSOE del 2016; ahora lo hemos visto en vídeo. Desde luego es muy fuerte. Que el actual presidente del Gobierno ejecutase un pucherazo indica cual es su grado de moral, nula, y los métodos que está dispuesto a emplear, todos. El exdiputado socialista Juan Antonio Ruiz manifestó que «Zapatero representó la destrucción de la transacción política. Sánchez significa algo todavía más peligroso, el fin de una etapa democrática». Para él todo vale y tiene mucha imaginación, con lo que se puede dudar de todo, del DNI electrónico, del voto por correo, del censo, de la toma del poder en Indra, de la compra de votos en las últimas elecciones...

Y de lo que no cabe duda es que si regulariza cientos de miles de inmigrantes, no es por humanidad, es por conseguir una gran bolsa de votos. Esta medida, junto con la ley de nietos, por la que se nacionalizan hijos, nietos y bisnietos de los que emigraron por la guerra civil, se suma a las 250.000 nacionalizaciones al año que vienen efectuándose. Y con las reagrupaciones familiares se pueden superar los dos millones de personas, agradecidos por el pasaporte y las múltiples ayudas. De paso distrae la atención de los juicios de su señora, su hermano y de sus hombres de confianza en el partido, y aumenta la polarización social. Confía en tener impunidad judicial, a su favor la Fiscalía, el TC, la abogacía del Estado; en contra los jueces honrados, la democracia y la libertad. Su único objetivo es ganar las elecciones y mantenerse en el poder sin ningún límite, y no necesariamente por ese orden.

Notario y doctor en Derecho