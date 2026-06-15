Opinión | TRIBUNA SINDICAL
La seua vergonya, el nostre orgull
Cada mes de juny, els carrers s’omplin de colors, reivindicacions i orgull. Però el Dia de l’Orgull LGTBI+ és molt més que una celebració. És un recordatori que els drets que hui considerem consolidats van ser conquerits gràcies a dècades de lluita col·lectiva i que, per tant, no són irreversibles.
A la província de Castelló ho sabem bé. Som una terra diversa, oberta i plural, on associacions, entitats socials, sindicats, col·lectius culturals, moviments veïnals i moltes persones compromeses han contribuït a construir una societat més justa i inclusiva. Però també som testimonis d’un moment preocupant. Els discursos d’odi han deixat de ser marginals per a ocupar espais institucionals, i algunes decisions polítiques estan qüestionant avanços que semblaven garantits.
Quan es retallen recursos destinats a l’atenció i l’acompanyament de les persones LGTBI+, i de manera particular de les persones Trans, quan es buiden de contingut lleis que protegien drets fonamentals o quan es normalitzen missatges que assenyalen determinats col·lectius, no estem davant d’un debat ideològic qualsevol. Estem davant d’un retrocés democràtic que afecta la convivència i la dignitat de moltes persones.
Per això, la resposta no pot recaure únicament sobre el mateix col·lectiu LGTBI+. La defensa de la igualtat és una responsabilitat compartida, de tots i totes. Necessitem una societat civil activa, capaç d’organitzar-se, de teixir aliances i de respondre de manera col·lectiva davant qualsevol intent de discriminació. Necessitem que les associacions, les entitats cíviques, els sindicats, les organitzacions juvenils, els centres educatius i el conjunt de la ciutadania facen seua aquesta causa.
Castelló ha demostrat en moltes ocasions que sap mobilitzar-se quan estan en joc els drets socials, com ara la vaga educativa. Ara també és el moment de fer-ho per la igualtat i la diversitat. Perquè els drets de les persones LGTBI+ no són drets d’una minoria; són una expressió de la qualitat democràtica de tota la societat.
L’Orgull va nàixer als carrers com una resposta a la persecució i a la injustícia. Hui continua sent una eina de transformació social. Davant els qui volen dividir, hem de respondre amb unitat. Davant els qui promouen la por, amb solidaritat. Davant els retrocessos, amb més organització i més compromís.
Perquè els drets no es mantenen sols. Es defensen cada dia. I perquè una societat que protegeix la diversitat és una societat més lliure, més democràtica i més digna per a totes i tots.
Secretària d’Igualtat UI CCOO Comarques del Nord
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