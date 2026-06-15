Una sociedad madura es aquella que cuida de sus mascotas, que legisla para proteger por ley su bienestar y que no duda en castigar actitudes de maltrato de cualquier índole hacia los animales. En Onda siempre lo hemos defendido así y, en un ejercicio de coherencia, incorporamos el Sacrificio 0 de animales de compañía en el año 2019.

En los cuatro años de gobierno del PSOE y Compromís se sacrificaron cerca de 200 mascotas en Onda. Animales perdidos que acabaron siendo sacrificados ante la indiferencia absoluta de un Ayuntamiento en manos de la izquierda. Unas cifras vergonzosas que nos propusimos revertir si los vecinos nos otorgaban su confianza, tal y como sucedió.

Con nosotros en el Ayuntamiento, y fieles al compromiso adquirido con los ondenses, ya son más de 340 las mascotas que han encontrado un nuevo hogar y todo el cariño que merecen gracias al programa municipal Onda Adopta. Una segunda oportunidad para centenares de mascotas que, con el PSOE y Compromís, hubieran acabado sacrificadas. En cambio, con nosotros, se rescatan de la calle, se les facilitan todos los cuidados veterinarios necesarios y se trabaja para que vuelvan a ser felices en otro hogar a través de constantes campañas municipales de concienciación. Además, también se han devuelto a sus dueños más de 80 animales que se habían perdido.

Unas cifras que dejan huella, nunca mejor dicho, y muy especialmente en el corazón de todos estos peludetes que vuelven a ser felices junto a una nueva familia.

El bienestar animal es una premisa irrenunciable para el Ayuntamiento de Onda y la adopción responsable también, así lo quieren los ondenses y así lo hacemos.

Además, este año vamos a incrementar también el convenio de colaboración con la asociación Segunda Oportunidad. De este modo, pasaremos de los 6.000 euros de los años anteriores a los 10.000 euros con los que dotaremos el convenio para este año. Esta colaboración con la asociación y con todas sus voluntarias, cuyo trabajo y dedicación son encomiables, es más que esencial para el correcto mantenimiento de las colonias felinas. Es admirable cómo dedican su tiempo y cariño a los gatitos que se quedan solos en la calle y, por ello, merecen todo nuestro reconocimiento. El camino a seguir ya está marcado y vamos a continuar avanzando de la mano de estas sensacionales voluntarias.

Alcaldesa de Onda