50 años de democracia

Ayer se cumplieron cuarenta y nueve años de las elecciones generales del 15 de junio de 1977, una de las fechas más trascendentales de nuestra historia contemporánea. Casi medio siglo después, resulta oportuno recordar no solo aquella jornada electoral que devolvió la voz a los ciudadanos, sino también el proyecto político que la hizo posible: la reforma democrática impulsada desde el diálogo, la concordia, la responsabilidad y la voluntad de reconciliación nacional.

Con frecuencia se habla de la Transición como si hubiera sido un camino inevitable. No lo fue. España llegaba de décadas de ausencia de libertades políticas y afrontaba enormes incertidumbres. Sin embargo, frente a quienes apostaban por la confrontación o por el inmovilismo en ese momento, prevaleció una vía más difícil y más valiente: la del acuerdo y la reforma. Una vía que tuvo en Adolfo Suárez a su principal referente.

La gran aportación de aquella generación fue comprender que el futuro de España no podía construirse sobre la revancha ni sobre la exclusión. La ley para la reforma política de 1976 abrió una puerta histórica: transformar el sistema desde la legalidad para conducir al país hacia una democracia plena después de la larga dictadura. Aquella decisión exigió altura de miras, valentía y una profunda confianza en la capacidad de los españoles para convivir en libertad.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 fueron la primera expresión de esa nueva etapa. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas con ilusión, conscientes de estar participando en un momento decisivo. Aquel día no venció una ideología concreta; venció la democracia. Venció la idea de que los problemas debían resolverse mediante la palabra y el voto, y no mediante la imposición.

Casi cincuenta años después, cuando la polarización parece ocupar demasiados espacios, conviene reivindicar aquella lección. Los avances colectivos nacen del entendimiento, del respeto institucional y de la voluntad de encontrar puntos de encuentro. La Transición no fue perfecta, pero sí extraordinariamente valiosa. Y el mejor homenaje que podemos rendir a quienes la protagonizaron es preservar su legado: una España plural, libre y unida, construida desde el diálogo y la concordia.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista