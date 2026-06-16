Opinión | PECES DE CIUDAD
El Ángel exterminador
El genocidio en Gaza no cesa. La población superviviente se enfrenta cada día a la precariedad, vulnerabilidad, a la escasez de agua potable, alimentos, tiendas de campaña donde cobijarse. Se mueven entre escombros, plagas, enfermedades. Gaza es un paisaje desolador, un gran espacio de edificios derruidos. El genocidio de Netanyahu no solo asesina a la población civil, también ha arrasado las viviendas y ha destrozado todas las infraestructuras sanitarias, docentes, universitarias, administrativas. En Gaza no queda nada para que la vida sea un avance. Netanyahu se ha saltado las leyes internacionales que deben regir en los conflictos. No ha respetado nada. Y el mundo ha callado.
En el otro territorio ocupado de Palestina, Cisjordania, los días son un infierno de violencia por parte de los colonos y de las Fuerzas de Ocupación sionistas que acosan y matan a la población.ace unos días, dispararon contra un bebé de seis meses con total impunidad. Expulsan a los palestinos de sus viviendas, arrasan con sus cultivos, les privan del acceso a los acuíferos, les destrozan la vida poco a poco. Y ya son demasiadas décadas de ocupación, muerte, provocación y vejaciones.
Pasa el tiempo y nos olvidamos de Gaza, pasa el tiempo y el Ángel Exterminador Netanyahu sigue asesinando los sueños de palestinos y, ahora, libaneses, arrasando y ocupando el territorio. Y el mundo calla. El amigo americano, el todopoderoso Trump, anunció el domingo un acuerdo de paz con Irán, pero Netanyahu no respeta las treguas, no se detendrá, bombardeando Palestina y Líbano. El señor de la guerra, como Abadón, seguirá dirigiendo los ejércitos del mal, exterminando a los pueblos que se interponen en sus planes de grandeza, avivando el fuego en toda la región.
Periodista
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