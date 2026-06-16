Calidad que se vive

Benicàssim estrena un verano más mirando al mar, y lo hace con la tranquilidad de quien sabe que durante todo el invierno hemos estado trabajando para que nuestras playas estuviesen preparadas, porque una temporada no se improvisa.

Mucho antes de que lleguen las toallas a la arena, de que el paseo se llene de conversación y las terrazas de risas, amigos y momentos inolvidables, ya hay un municipio que organiza, que planifica y que, sobre todo, cuida su litoral, consciente de que nuestras playas son, además de nuestra carta de presentación, ese patrimonio natural que hay que conservar y preservar, para poder seguir recibiendo a quien nos visita con esa mezcla de orgullo y cercanía que define esa manera tan propia que tenemos en Benicàssim de entender el turismo.

Y es que ese trabajo constante, cuidadoso y silencioso, ha vuelto a verse reconocido. Un año más, las banderas azules ondean en todas nuestras playas, y Heliópolis, Els Terrers, Torre Sant Vicent, Almadrava y Voramar, lucen de nuevo este distintivo internacional que avala la calidad del agua, los servicios, la seguridad y la gestión ambiental, pero que para Benicàssim significa también algo sencillo, que cuidar nuestras playas merece la pena, que hacerlo bien es una obligación, pero también una convicción, y que detrás de cada playa preparada hay un municipio orgulloso de su litoral.

Porque en Benicàssim, sabemos que nuestras playas también hablan de nosotros, de un municipio que asume su costa como un activo turístico estratégico y como una parte esencial de su forma de vivir.ablan de una manera de protegerlas, cuidarlas y mantenerlas que implica a los equipos técnicos municipales, al personal de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento, a salvamento y socorrismo, a los profesionales del turismo, a los comercios y a tantas empresas que trabajan con un mismo objetivo. Por eso, cada verano no empieza desde cero, sino que revalida un compromiso construido día a día y que consolida a nuestro municipio como uno de los referentes turísticos de la provincia en seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y calidad.

Porque la calidad, en Benicàssim, no se reduce a un sello, sino que se nota en cómo se cuida y se limpia la arena también en invierno, en cómo se revisan los accesos, en cómo se organiza la seguridad y en cómo se coordinan los servicios para que la experiencia en nuestras playas sea segura, cómoda y acogedora durante todo el año.

En ese mismo camino se sitúa el trabajo del Sicted, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, donde detrás de esas siglas también hay personas y establecimientos que dan la cara por el modelo de calidad que Benicàssim quiere reforzar. Y, desde el pasado viernes, nuestro municipio cuenta con 22 servicios adheridos, entre ellos la Tourist Info y las playas de Voramar, Almadrava y Torre Sant Vicent, además de trece establecimientos distinguidos este año por su compromiso con la mejora continua.

Por ello quiero aprovechar estas líneas para felicitar públicamente a quienes han recibido este reconocimiento. Enhorabuena a BeniQasim 1915, Camping Tauro, Hotel Bersoca, Itinerantur, Kinesis, Orange Costa, Palasiet Thalasso Clinic & Hotel, Sombrillas y Hamacas en Benicàssim Mayte, Bonterra Resort, Hotel Intelier Bonaire y Hotel Intelier Orange, junto a las propias Playas de Benicàssim y la Tourist Info Benicàssim, que además suman el distintivo de la Q de Calidad.

Y es que el comercio y los servicios turísticos de Benicàssim no compiten por rankings, sino que trabajan cada día para ofrecer las mejores experiencias a quienes nos eligen y nos visitan para que quienes nos eligen se sientan bien recibidos, disfruten de una ciudad que se vive y para que guarden ese recuerdo que les anime a querer volver.

Por eso, la accesibilidad ha ocupado este año nuestra agenda estratégica de turismo, porque creemos que unas playas de calidad, también deben ser unas playas para todos y este verano hemos apostado por la ampliación del servicio de baño asistido en nuestras cinco playas, con más horarios, más personal de asistencia y material de apoyo, para que cualquier persona pueda disfrutar del mar con seguridad, comodidad y tranquilidad.

Por ello podemos decir con orgullo que Benicàssim afronta este nuevo verano con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero también con la responsabilidad de seguir avanzando con constancia, visión y compromiso, y ese seguirá siendo nuestro camino. Porque Benicàssim mucho más que un destino de sol y playa, es un lugar que cuida lo que tiene, que valora a quienes lo visitan y que mira al futuro con la confianza de saber que el mejor reconocimiento es que cada verano miles de personas vuelvan a elegirnos.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora